Chile reúne a expertos globales para fortalecer su marca país en el GAM

La participación en el evento es abierta y gratuita, previa inscripción en encuentroimagendechile.cl.

Mario Vergara

Chile realizará el séptimo Encuentro Imagen de Chile el 26 de agosto en el Centro Cultural GAM, instancia que reunirá a autoridades, empresas y especialistas internacionales en place branding para discutir cómo fortalecer la reputación y proyección internacional del país. El eje del encuentro será “Conectar emocionalmente con el mundo”, con foco en el rol de los valores y las emociones en la construcción de marca país.

Participarán Andy Stalman y Amy Knightley, referentes globales del sector. Habrá conferencias, paneles y una experiencia inmersiva sobre cultura y sectores productivos chilenos, además de la entrega del Premio Marca Chile a una empresa licenciataria del programa “Made By Chileans” que destaque por proyectar atributos del origen nacional. La jornada será encabezada por la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente.

ADN

La Fundación Imagen de Chile plantea el encuentro como un espacio para “inspirar y generar reflexión conjunta” sobre cómo el país se presenta y conecta con audiencias globales. La institución enfatiza que la marca país es un relato vivo y colectivo que debe transmitir quiénes somos, con autenticidad y coherencia, integrando a actores públicos y privados.

Miradas internacionales

Para Stalman, la emocionalidad no es un anexo, sino “el corazón” de la marca país; Chile —afirma— posee los elementos para ser una marca que se ve, se siente y se vive. Desde Nueva Zelanda, Knightley destaca que construir desde valores propios y únicos refuerza el compromiso con personas, territorio y planeta, y sugiere que amplificar los valores distintivos de Chile puede consolidar una marca reconocible y respetada.

El encuentro busca fortalecer la colaboración entre instituciones, empresas y ciudadanía, con el fin de consolidar un relato capaz de generar orgullo interno y admiración externa, proyectando a Chile como un actor relevante, confiable y emocionalmente cercano en el escenario global. La participación es abierta y gratuita, previa inscripción en encuentroimagendechile.cl.

