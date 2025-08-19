Siete regiones eligen senadores: revisa la lista de candidatos que buscan llegar a la Cámara Alta

Anoche concluyó el plazo oficial para que partidos y pactos políticos inscribieran ante el Servicio Electoral (Servel) a sus cartas al Congreso.

Y con la fecha ya cerrada, las colectividades comenzaron a dar a conocer quiénes competirán en la próxima elección parlamentaria.

Entre los candidatos figuran exparlamentarios, figuras emergentes, dirigentes sociales e independientes que buscan un escaño clave en la configuración del Senado.

Lista de candidaturas, ordenadas por región:

Tarapacá

UDI: José Miguel Durana Semir (Chile Grande y Unido)

IND-DEM: Enrique Segundo Lee Flores (Chile Grande y Unido)

IND-RN: Sandra Cecilia Zapata Velásquez (Chile Grande y Unido)

PDG: Friedrich Renard Mencía Poconi (Partido de la Gente)

POP: Fernando Fernández (Partido Popular)

IND-PS: Cinthia Vargas Morales (Unidad por Chile)

PL: Vlado Mirosevic Verdugo (Unidad por Chile)

PC: Carmen Hertz Cádiz (Unidad por Chile)

FRVS: Mauricio Paredes Escanilla (Verdes, Regionalistas y Humanistas)

FRVS: María Gamboa Contreras (Verdes, Regionalistas y Humanistas)

Región de Tarapacá

REP: Renzo Trisotti Martínez

REP: Karen Heyne Bolados

PSC: Solange del Carmen Jiménez Dinamarca

Atacama

REP: Sofía Cid Versalovic (Cambio por Chile)

REP: Ulises Carabantes Ahumada (Cambio por Chile)

IND-PSC: Milka Mercedes del Canto Urrelo (Cambio por Chile)

RN: Rafael Prohens Espinosa (Chile Grande y Unido)

IND-EVO: Giovanni Calderón Bassi (Chile Grande y Unido)

UDI: Nicolás Noman Garrido (Chile Grande y Unido)

PDG: Sebastián Vicente Carmona Orquera (Partido de la Gente)

DC: Yasna Provoste Campillay (Unidad por Chile)

PS: Daniella Cicardini Milla (Unidad por Chile)

Valparaíso

REP: Arturo Squella Ovalle (Cambio por Chile)

IND-REP: Alberto Soto Valenzuela (Cambio por Chile)

REP: Soledad Loyola Vera (Cambio por Chile)

PNL: Julio Antonio Martínez Colina (Cambio por Chile)

PNL: Verónica Loreto Pía Vega Orellana (Cambio por Chile)

RN: Andrés Longton Herrera (Chile Grande y Unido)

RN: Camila Flores Oporto (Chile Grande y Unido)

DEM: Daniel Verdessi Belemm (Chile Grande y Unido)

DEM: Monserrat Alessandri Spencer (Chile Grande y Unido)

IND-UDI: María Paz Santelices Cañas (Chile Grande y Unido)

UDI: María José Hoffmann Opazo (Chile Grande y Unido)

PDG: Marcela Patricia del Sol Hallett (Partido de la Gente)

PDG: Claudio Abraham Uribe Hernández (Partido de la Gente)

PDG: Elías Ybo Canelo Pérez (Partido de la Gente)

PDG: Diego Alonso Cortez Barrera (Partido de la Gente)

PC: Karol Aida Cariola Oliva (Unidad por Chile)

PPD: Carolina Marzán Pinto (Unidad por Chile)

FA: Diego Ibáñez Cotroneo (Unidad por Chile)

PR: Jazmín Marion Aguilar Ortiz (Unidad por Chile)

PS: José Miguel Insulza Salinas (Unidad por Chile)

Maule

PSC: Juan Castro Prieto (Cambio por Chile)

PSC: Camila Ester Soto Rodríguez (Cambio por Chile)

REP: Ignacio Urrutia Bonilla (Cambio por Chile)

IND-REP: Cristian Vial Maceratta (Cambio por Chile)

DEM: Ximena Rincón González (Chile Grande y Unido)

RN: Hugo Rey Martínez (Chile Grande y Unido)

RN: Andrea Balladares Letelier (Chile Grande y Unido)

UDI: Juan Antonio Coloma Álamos (Chile Grande y Unido)

PDG: Mario Antonio Campos Rojas (Partido de la Gente)

PDG: Claudia Andrea Sosa Flores (Partido de la Gente)

PS: Paulina Eugenia Vodanovic Rojas (Unidad por Chile)

PC: Sixto González Soto (Unidad por Chile)

FA: Beatriz Sánchez Muñoz (Unidad por Chile)

PPD: Ricardo Lizama Soto (Unidad por Chile)

La Araucanía

PNL: Vanessa Kaiser Barents-Von Hohenhagen (Cambio por Chile)

PNL: Cesar Augusto Vargas Zurita (Cambio por Chile)

REP: Ruth Hurtado Olave (Cambio por Chile)

UDI: Henry Leal Bizama (Chile Grande y Unido)

RN: Jorge Rathgeb Schifferli (Chile Grande y Unido)

RN: Miguel Becker Alvear (Chile Grande y Unido)

DC: Francisco Huenchumilla Jaramillo (Unidad por Chile)

IND-PC: Elisa Loncón Antileo (Unidad por Chile)

IND-PPD: Ricardo Celis Araya (Unidad por Chile)

IND-PL: Eugenio Tuma Zedán (Unidad por Chile)

Aysén