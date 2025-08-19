;

Siete regiones eligen senadores: revisa la lista de candidatos que buscan llegar a la Cámara Alta

Con el plazo de inscripción cerrado, partidos y pactos políticos comienzaron a revelar sus candidatos al Congreso 2025.

Javiera Rivera

Agencia Uno

Agencia Uno / Leonardo Rubilar

Anoche concluyó el plazo oficial para que partidos y pactos políticos inscribieran ante el Servicio Electoral (Servel) a sus cartas al Congreso.

Y con la fecha ya cerrada, las colectividades comenzaron a dar a conocer quiénes competirán en la próxima elección parlamentaria.

Entre los candidatos figuran exparlamentarios, figuras emergentes, dirigentes sociales e independientes que buscan un escaño clave en la configuración del Senado.

Lista de candidaturas, ordenadas por región:

Tarapacá

  • UDI: José Miguel Durana Semir (Chile Grande y Unido)
  • IND-DEM: Enrique Segundo Lee Flores (Chile Grande y Unido)
  • IND-RN: Sandra Cecilia Zapata Velásquez (Chile Grande y Unido)
  • PDG: Friedrich Renard Mencía Poconi (Partido de la Gente)
  • POP: Fernando Fernández (Partido Popular)
  • IND-PS: Cinthia Vargas Morales (Unidad por Chile)
  • PL: Vlado Mirosevic Verdugo (Unidad por Chile)
  • PC: Carmen Hertz Cádiz (Unidad por Chile)
  • FRVS: Mauricio Paredes Escanilla (Verdes, Regionalistas y Humanistas)
  • FRVS: María Gamboa Contreras (Verdes, Regionalistas y Humanistas)

Región de Tarapacá

  • REP: Renzo Trisotti Martínez
  • REP: Karen Heyne Bolados
  • PSC: Solange del Carmen Jiménez Dinamarca

Atacama

  • REP: Sofía Cid Versalovic (Cambio por Chile)
  • REP: Ulises Carabantes Ahumada (Cambio por Chile)
  • IND-PSC: Milka Mercedes del Canto Urrelo (Cambio por Chile)
  • RN: Rafael Prohens Espinosa (Chile Grande y Unido)
  • IND-EVO: Giovanni Calderón Bassi (Chile Grande y Unido)
  • UDI: Nicolás Noman Garrido (Chile Grande y Unido)
  • PDG: Sebastián Vicente Carmona Orquera (Partido de la Gente)
  • DC: Yasna Provoste Campillay (Unidad por Chile)
  • PS: Daniella Cicardini Milla (Unidad por Chile)

Valparaíso

  • REP: Arturo Squella Ovalle (Cambio por Chile)
  • IND-REP: Alberto Soto Valenzuela (Cambio por Chile)
  • REP: Soledad Loyola Vera (Cambio por Chile)
  • PNL: Julio Antonio Martínez Colina (Cambio por Chile)
  • PNL: Verónica Loreto Pía Vega Orellana (Cambio por Chile)
  • RN: Andrés Longton Herrera (Chile Grande y Unido)
  • RN: Camila Flores Oporto (Chile Grande y Unido)
  • DEM: Daniel Verdessi Belemm (Chile Grande y Unido)
  • DEM: Monserrat Alessandri Spencer (Chile Grande y Unido)
  • IND-UDI: María Paz Santelices Cañas (Chile Grande y Unido)
  • UDI: María José Hoffmann Opazo (Chile Grande y Unido)
  • PDG: Marcela Patricia del Sol Hallett (Partido de la Gente)
  • PDG: Claudio Abraham Uribe Hernández (Partido de la Gente)
  • PDG: Elías Ybo Canelo Pérez (Partido de la Gente)
  • PDG: Diego Alonso Cortez Barrera (Partido de la Gente)
  • PC: Karol Aida Cariola Oliva (Unidad por Chile)
  • PPD: Carolina Marzán Pinto (Unidad por Chile)
  • FA: Diego Ibáñez Cotroneo (Unidad por Chile)
  • PR: Jazmín Marion Aguilar Ortiz (Unidad por Chile)
  • PS: José Miguel Insulza Salinas (Unidad por Chile)

Maule

  • PSC: Juan Castro Prieto (Cambio por Chile)
  • PSC: Camila Ester Soto Rodríguez (Cambio por Chile)
  • REP: Ignacio Urrutia Bonilla (Cambio por Chile)
  • IND-REP: Cristian Vial Maceratta (Cambio por Chile)
  • DEM: Ximena Rincón González (Chile Grande y Unido)
  • RN: Hugo Rey Martínez (Chile Grande y Unido)
  • RN: Andrea Balladares Letelier (Chile Grande y Unido)
  • UDI: Juan Antonio Coloma Álamos (Chile Grande y Unido)
  • PDG: Mario Antonio Campos Rojas (Partido de la Gente)
  • PDG: Claudia Andrea Sosa Flores (Partido de la Gente)
  • PS: Paulina Eugenia Vodanovic Rojas (Unidad por Chile)
  • PC: Sixto González Soto (Unidad por Chile)
  • FA: Beatriz Sánchez Muñoz (Unidad por Chile)
  • PPD: Ricardo Lizama Soto (Unidad por Chile)

Revisa también

ADN

La Araucanía

  • PNL: Vanessa Kaiser Barents-Von Hohenhagen (Cambio por Chile)
  • PNL: Cesar Augusto Vargas Zurita (Cambio por Chile)
  • REP: Ruth Hurtado Olave (Cambio por Chile)
  • UDI: Henry Leal Bizama (Chile Grande y Unido)
  • RN: Jorge Rathgeb Schifferli (Chile Grande y Unido)
  • RN: Miguel Becker Alvear (Chile Grande y Unido)
  • DC: Francisco Huenchumilla Jaramillo (Unidad por Chile)
  • IND-PC: Elisa Loncón Antileo (Unidad por Chile)
  • IND-PPD: Ricardo Celis Araya (Unidad por Chile)
  • IND-PL: Eugenio Tuma Zedán (Unidad por Chile)

Aysén

  • REP: Belén Oyarzún Eihhorst (Cambio por Chile)
  • IND-PNL: Felipe Andrés Henríquez Raglianti (Cambio por Chile)
  • IND-PPD: Ximena Órdenes Neira (Unidad por Chile)
  • PS: Tomás Caleb Laibe Saez (Unidad por Chile)
  • FA: Rodrigo Araya Morales (Unidad por Chile)
  • IND-FRVS: Miguel Ángel Calisto (Verdes, Regionalistas y Humanistas)

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad