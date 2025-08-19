Siete regiones eligen senadores: revisa la lista de candidatos que buscan llegar a la Cámara Alta
Con el plazo de inscripción cerrado, partidos y pactos políticos comienzaron a revelar sus candidatos al Congreso 2025.
Anoche concluyó el plazo oficial para que partidos y pactos políticos inscribieran ante el Servicio Electoral (Servel) a sus cartas al Congreso.
Y con la fecha ya cerrada, las colectividades comenzaron a dar a conocer quiénes competirán en la próxima elección parlamentaria.
Entre los candidatos figuran exparlamentarios, figuras emergentes, dirigentes sociales e independientes que buscan un escaño clave en la configuración del Senado.
Lista de candidaturas, ordenadas por región:
Tarapacá
- UDI: José Miguel Durana Semir (Chile Grande y Unido)
- IND-DEM: Enrique Segundo Lee Flores (Chile Grande y Unido)
- IND-RN: Sandra Cecilia Zapata Velásquez (Chile Grande y Unido)
- PDG: Friedrich Renard Mencía Poconi (Partido de la Gente)
- POP: Fernando Fernández (Partido Popular)
- IND-PS: Cinthia Vargas Morales (Unidad por Chile)
- PL: Vlado Mirosevic Verdugo (Unidad por Chile)
- PC: Carmen Hertz Cádiz (Unidad por Chile)
- FRVS: Mauricio Paredes Escanilla (Verdes, Regionalistas y Humanistas)
- FRVS: María Gamboa Contreras (Verdes, Regionalistas y Humanistas)
- REP: Renzo Trisotti Martínez
- REP: Karen Heyne Bolados
- PSC: Solange del Carmen Jiménez Dinamarca
Atacama
- REP: Sofía Cid Versalovic (Cambio por Chile)
- REP: Ulises Carabantes Ahumada (Cambio por Chile)
- IND-PSC: Milka Mercedes del Canto Urrelo (Cambio por Chile)
- RN: Rafael Prohens Espinosa (Chile Grande y Unido)
- IND-EVO: Giovanni Calderón Bassi (Chile Grande y Unido)
- UDI: Nicolás Noman Garrido (Chile Grande y Unido)
- PDG: Sebastián Vicente Carmona Orquera (Partido de la Gente)
- DC: Yasna Provoste Campillay (Unidad por Chile)
- PS: Daniella Cicardini Milla (Unidad por Chile)
Valparaíso
- REP: Arturo Squella Ovalle (Cambio por Chile)
- IND-REP: Alberto Soto Valenzuela (Cambio por Chile)
- REP: Soledad Loyola Vera (Cambio por Chile)
- PNL: Julio Antonio Martínez Colina (Cambio por Chile)
- PNL: Verónica Loreto Pía Vega Orellana (Cambio por Chile)
- RN: Andrés Longton Herrera (Chile Grande y Unido)
- RN: Camila Flores Oporto (Chile Grande y Unido)
- DEM: Daniel Verdessi Belemm (Chile Grande y Unido)
- DEM: Monserrat Alessandri Spencer (Chile Grande y Unido)
- IND-UDI: María Paz Santelices Cañas (Chile Grande y Unido)
- UDI: María José Hoffmann Opazo (Chile Grande y Unido)
- PDG: Marcela Patricia del Sol Hallett (Partido de la Gente)
- PDG: Claudio Abraham Uribe Hernández (Partido de la Gente)
- PDG: Elías Ybo Canelo Pérez (Partido de la Gente)
- PDG: Diego Alonso Cortez Barrera (Partido de la Gente)
- PC: Karol Aida Cariola Oliva (Unidad por Chile)
- PPD: Carolina Marzán Pinto (Unidad por Chile)
- FA: Diego Ibáñez Cotroneo (Unidad por Chile)
- PR: Jazmín Marion Aguilar Ortiz (Unidad por Chile)
- PS: José Miguel Insulza Salinas (Unidad por Chile)
Maule
- PSC: Juan Castro Prieto (Cambio por Chile)
- PSC: Camila Ester Soto Rodríguez (Cambio por Chile)
- REP: Ignacio Urrutia Bonilla (Cambio por Chile)
- IND-REP: Cristian Vial Maceratta (Cambio por Chile)
- DEM: Ximena Rincón González (Chile Grande y Unido)
- RN: Hugo Rey Martínez (Chile Grande y Unido)
- RN: Andrea Balladares Letelier (Chile Grande y Unido)
- UDI: Juan Antonio Coloma Álamos (Chile Grande y Unido)
- PDG: Mario Antonio Campos Rojas (Partido de la Gente)
- PDG: Claudia Andrea Sosa Flores (Partido de la Gente)
- PS: Paulina Eugenia Vodanovic Rojas (Unidad por Chile)
- PC: Sixto González Soto (Unidad por Chile)
- FA: Beatriz Sánchez Muñoz (Unidad por Chile)
- PPD: Ricardo Lizama Soto (Unidad por Chile)
La Araucanía
- PNL: Vanessa Kaiser Barents-Von Hohenhagen (Cambio por Chile)
- PNL: Cesar Augusto Vargas Zurita (Cambio por Chile)
- REP: Ruth Hurtado Olave (Cambio por Chile)
- UDI: Henry Leal Bizama (Chile Grande y Unido)
- RN: Jorge Rathgeb Schifferli (Chile Grande y Unido)
- RN: Miguel Becker Alvear (Chile Grande y Unido)
- DC: Francisco Huenchumilla Jaramillo (Unidad por Chile)
- IND-PC: Elisa Loncón Antileo (Unidad por Chile)
- IND-PPD: Ricardo Celis Araya (Unidad por Chile)
- IND-PL: Eugenio Tuma Zedán (Unidad por Chile)
Aysén
- REP: Belén Oyarzún Eihhorst (Cambio por Chile)
- IND-PNL: Felipe Andrés Henríquez Raglianti (Cambio por Chile)
- IND-PPD: Ximena Órdenes Neira (Unidad por Chile)
- PS: Tomás Caleb Laibe Saez (Unidad por Chile)
- FA: Rodrigo Araya Morales (Unidad por Chile)
- IND-FRVS: Miguel Ángel Calisto (Verdes, Regionalistas y Humanistas)