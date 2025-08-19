;

“Arruinan nuestros santuarios naturales”: revelación de género en Embalse El Yeso desata furiosas críticas en Tiktok

“¿Por qué eligieron un lugar protegido?" o ”El gusto de arruinar nuestros santuarios naturales" son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Juan Castillo

Un registro viralizado en Tiktok generó una ola de críticas contra una pareja que realizó una revelación de género en el Embalse El Yeso, área protegida en el Cajón del Maipo.

En el video publicado en la red social se puede ver a una familia compuesta por al menos 20 personas, quienes con emoción buscan dar a conocer el género de su futuro hijo.

Como es tradición en este tipo de celebraciones, los padres lanzaron un spray, en este caso de color rosado, para indicar el género femenino de su bebé.

Sin embargo, este acto generó una serie de críticas mediante la red social, donde usuarios cuestionaron el hecho y emplazaron a los asistentes a limpiar el desorden realizado.

¿Por qué eligieron un lugar protegido?“,”El gusto de arruinar nuestros santuarios naturales“, o “El Embalse El Yeso no es un lugar recreativo libre, es una zona protegida”, son parte de los comentarios que se pueden leer en el video de Tiktok.

En tanto, Nicolás Díaz, encargado de Turismo, Educación y Comunicaciones de la Asociación Parque Cordillera, entidad encargada del cuidado del Embalse El Yeso, señaló que “situaciones como las que vivimos el fin de semana, donde se pueden ver fiestas en el sector, en la vía pública fuera del parque u otras actividades como asados, camping y fiestas, están estrictamente prohibidas”, relató en declaraciones recogidas por CHV Noticias.

Mi niña hermosa, no te tardes tanto que te estamos esperando 🥹💗 #zyxcba #fouryou #mamaprimeriza

