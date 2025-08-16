;

VIDEO. Tras semanas de ausencia: Alexis Sánchez sorprende y reaparece en los entrenamientos de Udinese

El cuadro italiano compartió un video del regreso del delantero chileno al complejo deportivo del cuadro de Friuli.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Luego de varias semanas de ausencia y rumores sobre su posible salida, Alexis Sánchez reapareció este sábado en los entrenamientos de Udinese a solo dos días del inicio oficial de la temporada por la Copa Italia.

A través de redes sociales, el cuadro italiano compartió un video del delantero chileno en el complejo deportivo de los “Bianconeri”. En el registro, se aprecia al tocopillano realizando trabajos con balón y recibiendo instrucciones del cuerpo técnico del club.

Revisa también:

ADN

Cabe recordar que el elenco dirigido por Kosta Runjaić viene de jugar una serie de amistosos de pretemporada, de los cuales el “Niño Maravilla” decidió no participar a la espera de resolver su futuro. De hecho, el propio atacante se mostró en redes sociales entrenando por su cuenta.

Por ahora, se desconoce si Sánchez permanecerá en Udinese para disputar la temporada 2025-26, mientras el cuadro de Friuli se prepara para enfrentar al Carrarese de la Serie B el próximo lunes 18 de agosto por la primera ronda de la Copa Italia.

Las reacciones de Udinese en medio del regreso de Alexis Sánchez

Antes de que se publicara el video en redes sociales, el técnico del equipo italiano, Kosta Runjaić, habló en conferencia de prensa y se refirió a la situación del goleador histórico de La Roja, dejando en el aire su continuidad.

“Estamos todos decepcionados de que el regreso de Alexis no haya sido tan exitoso como esperábamos. No estaba destinado a ser. Gino Pozzo está en contacto constante con él para encontrar la mejor solución para todos. Para Udine, siempre será el Niño Maravilla", declaró el DT.

Por su parte, el director deportivo, Gianluca Nani, expresó que “siempre digo lo mismo del Niño. Tenemos tan buena relación que encontraremos la mejor solución para todos. Sánchez nunca será un problema para el Udinese".

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad