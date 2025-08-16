Luego de varias semanas de ausencia y rumores sobre su posible salida, Alexis Sánchez reapareció este sábado en los entrenamientos de Udinese a solo dos días del inicio oficial de la temporada por la Copa Italia.

A través de redes sociales, el cuadro italiano compartió un video del delantero chileno en el complejo deportivo de los “Bianconeri”. En el registro, se aprecia al tocopillano realizando trabajos con balón y recibiendo instrucciones del cuerpo técnico del club.

Cabe recordar que el elenco dirigido por Kosta Runjaić viene de jugar una serie de amistosos de pretemporada, de los cuales el “Niño Maravilla” decidió no participar a la espera de resolver su futuro. De hecho, el propio atacante se mostró en redes sociales entrenando por su cuenta.

Por ahora, se desconoce si Sánchez permanecerá en Udinese para disputar la temporada 2025-26, mientras el cuadro de Friuli se prepara para enfrentar al Carrarese de la Serie B el próximo lunes 18 de agosto por la primera ronda de la Copa Italia.

Las reacciones de Udinese en medio del regreso de Alexis Sánchez

Antes de que se publicara el video en redes sociales, el técnico del equipo italiano, Kosta Runjaić, habló en conferencia de prensa y se refirió a la situación del goleador histórico de La Roja, dejando en el aire su continuidad.

“Estamos todos decepcionados de que el regreso de Alexis no haya sido tan exitoso como esperábamos. No estaba destinado a ser. Gino Pozzo está en contacto constante con él para encontrar la mejor solución para todos. Para Udine, siempre será el Niño Maravilla", declaró el DT.

Por su parte, el director deportivo, Gianluca Nani, expresó que “siempre digo lo mismo del Niño. Tenemos tan buena relación que encontraremos la mejor solución para todos. Sánchez nunca será un problema para el Udinese".