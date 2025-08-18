;

Vuelve la lluvia a Santiago hoy: a esta hora comienzan las precipitaciones en la región Metropolitana

Revisa acá el horario en el que los chubascos caerán este lunes en la capital.

Juan Castillo

Vuelve la lluvia a Santiago hoy: a esta hora comienzan las precipitaciones en la región Metropolitana / Maribel Fornerod

Con una temperatura mínima por sobre los 5 grados y neblina en algunos sectores comenzó este lunes 18 de agosto en Santiago, jornada que estará marcada por el regreso de las lluvias.

Esto porque según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la región Metropolitana tendrá un día nublado, donde la máxima alcanzará los 14 °C.

Mientras que las precipitaciones caerán en la capital durante el transcurso del día.

¿A qué hora llueve en la región Metropolitana hoy?

La DMC proyecta que la lluvia caerá en Santiago durante la noche de este lunes.

En tanto, el portal Accuweather detalla que las precipitaciones iniciarán de forma intermitente entre las 16:00 y 17:00 horas, retomando nuevamente pasadas las 20:00 horas.

