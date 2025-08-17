Línea 7 del Metro de Santiago: esto es todo lo que se sabe del recorrido que conectará a ocho comunas

Santiago

La futura Línea 7 del Metro de Santiago se perfila como uno de los proyectos más emblemáticos de los últimos años, al unir dos extremos de la Región Metropolitana y beneficiar a 1,6 millones de personas.

Su recorrido atravesará ocho comunas: Renca, Cerro Navia, Quinta Normal, Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura, siendo tres de ellas beneficiadas con Metro por primera vez.

Entre sus 19 estaciones, la ubicada en Vitacura será la más profunda de toda la red, con 50 metros bajo tierra.

Debido a su profundidad, no contará con escaleras mecánicas, sino con nueve ascensores capaces de transportar entre 30 y 35 personas por viaje, alcanzando un total de 300 pasajeros de manera simultánea y con un tiempo de traslado a la superficie de apenas 20 segundos.

El trayecto completo reducirá a 37 minutos el desplazamiento de un extremo a otro del Gran Santiago, casi la mitad del tiempo que actualmente se demora.

Entre las estaciones confirmadas para combinaciones con otras líneas destacan Puente Cal y Canto (Líneas 2 y 3), Baquedano (Líneas 1 y 5) y Pedro de Valdivia (Línea 1). Además, en el cruce de Av. Vitacura con Isidora Goyenechea se habilitará un enlace con la Línea 6.

Según Metro, la Línea 7 está prevista para iniciar operaciones en 2028, aunque la fecha exacta será confirmada a medida que avance la construcción.