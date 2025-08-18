Una viajera que conoció 90 países revela al único destino al que volvería “una y otra vez”

Visitar 90 países es un sueño cumplido para pocos. Tiempo, dinero y disposición suelen ser barreras que hacen casi imposible alcanzar tal cifra.

Sin embargo, una ciudadana estadounidense lo consiguió y, tras recorrer buena parte del mundo, confesó que solo un país europeo logró conquistarla al punto de regresar varias veces: Islandia.

En entrevista con Business Insider, la trotamundos explicó que su idea inicial era clara: conocer cada lugar solo una vez. “¿Para qué volver a ver el Coliseo si no he visto las Grandes Pirámides ni la Antártida?”, se preguntaba.

Pero como toda regla tiene su excepción, encontró en Islandia un destino irresistible. “Ya lo he visitado tres veces y definitivamente pienso volver. Es al único al que iría una y otra vez”, aseguró.

La primera vez que viajó a la isla fue gracias a la insistencia de una amiga que la convenció de explorar sus cascadas, aguas termales, glaciares y campos de lava.

Desde entonces, quedó atrapada por la magia del país nórdico. “En cuanto llegué, me enamoré del país. Nuestra primera parada fue Reikiavik, la capital más septentrional del mundo”, relató.

Uno de los detalles que más la sorprendió fue el carácter inclusivo de la nación nórdica. Apenas al llegar al casco antiguo de Reikiavik se maravilló con un enorme arcoíris pintado en el suelo, símbolo de bienvenida a la comunidad LGTB.

“Una señal hermosa e inconfundible de que todos son bienvenidos en Islandia. Me trajo muchísima alegría”, comentó.

Una capital con muchos atractivos

La viajera destacó lo mucho que ofrece la capital a pesar de su tamaño: “Me sorprendió la cantidad de cosas que hay para hacer en Reikiavik, especialmente porque es una ciudad bastante pequeña con una población de menos de 140.000 habitantes”.

Durante sus visitas, disfrutó desde museos y arte local hasta experiencias de bienestar como la Laguna Sky. “Mi vida es estresante y me cuesta relajarme, pero me sentí rejuvenecida al salir”, confesó.

Más allá de las atracciones naturales, lo que más la marcó fue el trato de los islandeses. “Parecían orgullosos de mostrar su país. Me sentí como en casa en Islandia. Me encantó la aventura, la comida y la gente. No quería irme”, dijo.

Ampliar

Su vínculo con el país se consolidó en los viajes posteriores. Apenas tres meses después de la primera vez, regresó en un crucero de expedición por el norte, donde avistó ballenas y cruzó el Círculo Polar Ártico.

Más tarde volvió en invierno para presenciar la aurora boreal y descubrir cómo Islandia se transforma bajo la nieve.

“Para mí, esto fue una prueba más de que siempre hay algo nuevo por descubrir en Islandia, y ya estoy planeando mi viaje de regreso. La próxima vez quiero ver una erupción volcánica”, adelantó entusiasmada.

Con más de 90 países en su pasaporte, Islandia se ha convertido en el único destino al que esta viajera no se cansa de volver.