“Terminó siendo un viacrucis”: George Harris culpa a la producción por su paso por el Festival de Viña del Mar

El humorista venezolano confesó en una entrevista a El País, que su rutina fue descalificada por xenofobia.

María Jesús Núñez

Agencia Uno

Agencia Uno

El comediante venezolano, George Harris, se refirió respecto a su paso por el Festival de Viña del Mar, en el que no salió invicto del público del “monstruo”.

En conversación con El País, el humorista confirma que fue sometido por la 'xenofobia del país’ antes de su presentación en el festival, por lo que su “intuición” le hizo pensar desistir, pero no lo hizo, ya que confió en la organización del Festival Internacional de la Canción: “Ellos me convencieron de que me quedara, pero terminó siendo un viacrucis”.

Una rutina plana, sin remate, ni chiste corto. Esta no fue una óptima carta de presentación para el público chileno, la cual podría manifestarse por el estilo de rutina y humor, pero para el comediante, insistiría en un acto xenófobo, sin demostrar sentido de autocrítica e introspección.

Fiel a su perspectiva, enfatiza que “debió escuchar su intuición” y no haber participado del festival. Así como también arremete contra la producción: “Los productores siguen molestos porque tuve la audacia de hablar, pero han quedado muy mal por permitir un ataque xenofóbico tan negativo para el festival”.

Finalmente, y sin mea culpa de lo acontecido, el comediante hizo énfasis en que “después de algo malo, siempre viene algo bueno”, cerró.

