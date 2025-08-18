;

SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras temblor 6,0 registrado en el sur del país

El movimiento telúrico se percibió en este lunes.

Juan Castillo

En horas de la madrugada de este lunes 18 de agosto, un fuerte temblor se registró en el sur de Chile, lo cual generó preocupación.

Esto porque a eso de las 03:21, un sismo de magnitud 6,0 se percibió frente a las costas de Coyhaique.

En detalle, el movimiento telúrico tuvo su epicentro a 377 kilómetros al oeste de la isla Guamblin, en pleno océano.

En ese sentido, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó riesgo de tsunami para las costas de Chile.

“Las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, señalaron.

