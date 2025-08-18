No fue un buen fin de semana para Sammis Reyes, y recientemente, subió un rap autorreferente en el que lejos de llenarse de mensajes de apoyo, los comentarios que más se vieron y los que tuvieron más likes, fueron los lo criticaban o se burlaban de su canción.

En estos últimos días no solo protagonizó una polémica con Pastor Rocha luego de enojarse por uno de sus chistes, sino que además, diferentes cuentas con hartos seguidores en Instagram han expuesto como el exjugador de la NFL les responde molesto por sus críticas o bromas.

E incluso algunos creadores de contenido acusan que el deportista les ha pedido bajar publicaciones referentes a él.

Ahora hace noticia por un rap que hizo junto a un amigo, en el que destaca su historia de esfuerzo y superación, el también modelo e influencer volvió a ser blanco de burlas y cuestionamientos, y esta vez incluso por quienes afirman ser sus seguidores.

El rap de Sammis Reyes

En la canción que subió en su cuenta en Instagram, Sammis Reyes dice al comienzo: “Oye, me dijeron que no tenía sentido del humor jajá A veces miro vida y pienso cómo llegué acá, de Maipú a Estados Unidos, del basketball al fútbol americano, de la población a poder comprarme una mansión”.

“A muchas situaciones de pequeño yo me vi enfrentado, racismo, clasismo, pero ningún atao. Pa’ todos esos hueones que de pequeño me han juzgado, les digo mira mi casa, mírame donde estoy plantao jajá Mis demonios yo los tengo terrible dominao”, añade.

En su tema, también cantó: “Con las opiniones del resto yo me sequé la frente, porque nunca le puse atención (...) No le compramos a todos esos cuenteaos, que en su vida nada han logrado, esos que están en su casa en un sótano, detrás de un puto teclado (...) Ni siquiera tienen los cojones pa’ venir a poner la guata por la raza en el extranjero”.

Sin embargo, a pesar de que el exjugador de la NFL logró algunos comentarios de gente apoyándole, la mayoría y por lejos los con más “me gusta” fueron los que reaccionaron burlándose o riéndose de él. De hecho, hay quienes acusan que el modelo ha borrado comentarios.

“Hermano, bloquéame porfa”, “Hay apoyo, falta talento”, "Hermano, estás a tiempo de borrarlo“, “El carrete no puede estar más fome... El carrete:”, “Uno lo banca, pero no ayuda”, “Cómo desveo esta hueá”, “Efectivamente, es cringe” y “Una victoria más para los sordos”, fueron los comentarios con más likes.

Además de que otros usuarios escribieron: “Todos podemos tener una mala idea, pero no hay pa’ qué ejecutarla”, “Dejar el deporte profesional te hizo mal y las redes te están comiendo…“, e incluso uno comentó que así de mal lo dejó Pastor Rocha con su chiste.