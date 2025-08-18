Reconocidos rostros del mundo de espectáculo apuestan por la política: revisa quiénes son
Figuras como Marlén Olivarí, Li Fridman, Juan Carlos “Pollo” Valdivia están en ella.
Tanto en el oficialismo como en la oposición, distintos partidos políticos han patrocinado rostros reconocidos por la televisión, quienes buscan posicionarse con un escaño en el Congreso Nacional.
Como ya se está haciendo tradició, dintintos partidos políticos apuestan por celebridades para conseguir una mayor representación de escaños.
Figuras como el cantante Florcita Motuda, el modelo Hotuiti Teao, la periodista Marisella Santibañez o el ex chico reality Andrés Longton son algunos de los nombres que han saltado de la TV al parlamento.
Más información
Algunos de los nombres de famosos que veremos haciendo campaña para las elecciones parlamentarias de noviembre, son:
Chile Vamos
- Marlén Olivarí, distrito 6. Participante de Mundos Opuestos.
- Pablo Herrera, distrito 14. Cantautor de baladas y figura recurrente en Sin Filtros.
Demócratas
- Patricio Laguna, distrito 15. Modelo.
- Gonzalo Egas, distrito 8. Ganador de reality La Granja.
- Juan Pablo Sáez, distrito 10. Actor y ex consejero regional.
Evópoli
- Carolina Julio, distrito 6. Expresentadora de SQP.
Partido socialista
- Li Fridman, distrito 12. Actriz de teleseries como Ámbar y Amores de Mercado.
Democracia Cristiana
- Juan Carlos “Pollo” Valdivia, distrito 8. Animador de televisión.
Acción Humanista
- Ariel Mateluna, distrito 9. Protagonista de Machuca.
Partido Liberal
- Felipe Ríos, distrito 7. Participación en teleseries como Romané y El circo de las Montini.