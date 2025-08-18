“Cómelo de pie”: periodista estadounidense alaba Santiago y recomienda las comidas chilenas que todo turista debe probar / ALLEKO

Según la periodista estadounidense Daina Beth Solomon, ningún visitante extranjero que llegue a Chile debería perder la oportunidad de recorrer su capital, Santiago.

“En mi año cubriendo la industria minera de América Latina como corresponsal de Reuters, aprendí que Santiago tiene un poco de todo: peso histórico, restaurantes elegantes, museos eclécticos y hermosas caminatas”, dice su texto, que funciona como un guía de imperdibles al pasar por la urbe.

“Es sorprendentemente fácil de recorrer” y “Escapar a la naturaleza es una parte cotidiana” son algunas de las cualidades subrayadas por la profesional en su columna “Santiago like a local”.

Claro que lo que más podría llamar la atención es su selección gastronómica.

Por ejemplo, Solomon sugiere probar un pastel de choclo. “Será recompensado con una mezcla humeante de carne molida, huevo, pasas y aceitunas”, describe. Según ella, mejor si se acompaña con un pisco sour.

“Para combustible de emergencia, la comida rápida más apreciada de Santiago es el completo italiano, un hot dog untado con mayonesa y puré de aguacate y cubierto con tomates cortados en cubitos. Cómelo de pie si no quieres manchar tu camisa“, recomendó.

También mencionó varios locales, sin dejar de lado Galindo en el barrio Bellavista, Cora Bistró en Monseñor Félix Cabrera, Ambrosía Restaurante, Barra de Pickles en Ñuñoa e incluso el Mercado Urbano Tobalaba (MUT), que se ha ido consolidando como un punto destacada a la hora de buscar un buen menú.

LarisaBlinova Ampliar

La nota completa está disponible pinchando aquí.