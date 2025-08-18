;

PIB de Chile superó las expectativas del mercado en el segundo trimestre: la inversión es clave

El producto interno bruto del país creció un 3,1%, con las inversiones siendo su principal motor.

Mejor de lo esperado: el Producto Interno Bruto (PIB) de Chile creció un 3,1% en el segundo trimestre comparado con el mismo período del año pasado, informó este lunes el Banco Central, en una variación que se ubicó sobre las expectativas de los analistas.

Este resultado fue coherente con una mayor demanda interna, donde destacó la contribución de la inversión. El segundo trimestre registró un día hábil menos que el año anterior, con un efecto calendario de -0,2 puntos porcentuales.

“Desde la perspectiva del origen, el aumento del producto interno bruto (PIB) se explicó, principalmente, por las actividades de servicios personales, comercio, minería e industria manufacturera”, dice el informe (ver abajo).

“En términos desestacionalizados, el PIB registró una variación de 0,4% respecto al trimestre anterior; las actividades que presentaron las principales incidencias al alza fueron la minería y los servicios personales. En contraste, comercio se redujo en el margen, restando al resultado anterior", comunicó la entidad.

El Banco Central también revisó al alza la expansión del primer trimestre, que quedó en un 2,5% frente al año previo. En la encuesta de Bloomberg, los analistas esperaban una expansión del 2,9% en la variación en 12 meses y de 0,4% frente al primer trimestre de este año, según informa el Diario Financiero.

