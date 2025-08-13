Bolsa chilena llega a nivel histórico gracias a los resultados de Falabella: el otro factor que impulsa al IPSA

A alturas inéditas llegó este miércoles la bolsa chilena, luego de que Falabella registrara resultados muy positivos este martes y por el impulso de la temporada de resultados y de las compras en los mercados de EE.UU.

El S&P IPSA subía 1,6% hasta los 8.724,58 puntos pasado el mediodía en la Bolsa de Santiago, superando la marca de 8.700 por primera vez en la historia, según informa el Diario Financiero.

Las acciones de Falabella subían esta jornada un 2,5%, impulsaban al IPSA, luego de que el grupo Falabella registrara utilidades por $556.279 millones en el primer semestre de 2025, lo que representa un crecimiento del 220% en comparación con el mismo período del año anterior.

Esta cifra también supera las ganancias totales del grupo durante todo 2024, que alcanzaron los $480 mil millones.

Una de las ideas que toma fuerza en los mercados internacionales es que pronto comenzará una serie de recortes de tasas de interés por parte de la FED, el banco central de EE.UU. Eso supondría un impulso en la economía de ese país y un mejor ambiente para los negocios.