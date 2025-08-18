;

“Lo invito a mostrar los audios”: la dura respuesta de DJ a Karol Lucero tras acusación de infidelidad planificada

“Veamos quién realmente planeó el encuentro”, desafío Ilaisa Henríquez.

José Campillay

Una nueva controversia envuelve a Karol Lucero, uno de los personajes más controversiales del mundo del espectáculo en Chile.

El ex rostro televisivo vuelve a estar en el centro de una polémica luego de que Ilaisa Henríquez, conocida artísticamente como DJ Isi Glock, asegurara que el animador le habría sido infiel a su esposa, Fran Virgilio.

La joven de 26 años, oriunda de Concepción, expuso su versión en el programa Primer Plano de CHV, donde relató que el supuesto encuentro ocurrió hace cerca de dos semanas. Según dijo, conoció a Lucero a través de colaboraciones en su canal digital:

“Yo conversaba con Karol hace bastante tiempo (…) colaboré un poco en el canal de él, reemplazaba a mi amigo, el sonidista. Lo cubrí un par de días", comenzó relatando.

“Ahí empezamos a hablar mucho más. Había un coqueteo, pero no había pasado nada hasta ese minuto”, complementó.

En paralelo, la periodista Paula Escobar reveló la respuesta de Karol Lucero. Según explicó en una transmisión en vivo por Instagram, el ex Yingo le escribió un mensaje donde reconocía la infidelidad, pero apuntaba a que todo habría sido preparado por la DJ.

“Estoy muy afectado, asumo mi error, la cagué hasta el fondo. Soy el culpable de todo y caí, estoy seguro que esto lo planeó para salir en TV porque le van a pagar”, señala.

“Pero eso no es excusa, el casado soy yo y no debí hacerlo, fue solo una vez, pero ella buscaba el escándalo. Pero Fran no merece pasar por todo esto, por eso me mantengo al margen y no acepté dar mi versión, puesto que la verdad es una sola y yo cometí el error”, agregó.

La dura réplica de la DJ

Las palabras de Lucero no quedaron sin respuesta. A través de sus redes sociales, DJ Isi Glock lo desmintió tajantemente e incluso lo desafió a mostrar los registros de la productora Like Media, asegurando que allí se evidencia cómo ocurrió realmente el encuentro.

“Sencillo, en Like Media hay cámaras con audio. Si dice que es planeado, le invito a mostrar los audios de ese día, a ver quién planeó y a quién le nació la idea, veamos quién realmente planeó el encuentro”, expresó en sus stories de Instagram.

“No creo que tenga problemas si es una persona transparente. Yo no ocultaré nada, asumo que si dice que lo planeé podrá mostrar las camaritas. Por mi lado, que se vea todo. Así muestran quién armó”. agregó.

Finalmente, respondió a quienes la critican por eventualmente lucrar con su versión: “Y si yo genero dinero con esto... ¿Cuál es el atado? La tele gana lo suficiente como para hablar del tema".

Con la disputa en plena exposición pública, la situación de Karol Lucero sigue generando comentarios en redes sociales y mantiene en vilo a su entorno personal y laboral.

