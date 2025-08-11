Jennifer Aniston confiesa que el elenco de Friends “llevaba tiempo” lamentando la pérdida de Matthew Perry antes de su muerte

Ya han pasado casi dos años desde la muerte de Matthew Perry, pero su partida sigue dando mucho de qué hablar y es objeto de análisis por diversas razones.

Bajo este escenario, Jennifer Aniston reveló en una reciente entrevista con Vanity Fair que ella y sus compañeros de Friends “llevaban tiempo” de duelo por amigo, mucho antes de su fallecimiento en octubre de 2023, a los 54 años.

El actor, recordado por su papel de Chandler Bing en la icónica comedia de NBC, murió debido a los “efectos agudos” de la ketamina, tras una larga lucha contra las adicciones que él mismo hizo pública en distintas ocasiones.

“Hicimos todo lo que pudimos cuando pudimos”, dijo la actriz sobre los esfuerzos del grupo por apoyarlo durante y después de la serie.

“Se sentía como si hubiéramos estado lamentando a Matthew por mucho tiempo, porque su batalla con esa enfermedad fue realmente difícil de librar”, reflexiona.

“Por duro que fuera para todos nosotros y para los fans, hay una parte de mí que piensa que esto es mejor. Me alegra que esté fuera de ese dolor”, sostiene.

Tras su muerte, la actriz rindió homenaje a su amigo compartiendo un mensaje de texto que Perry le había enviado junto a una foto de ambos riendo en el set: “Hacerte reír, simplemente me alegraba el día. Me alegraba el día”.

En ese momento, Aniston escribió en redes: “Tener que decir adiós a nuestro ‘Matty’ ha sido una ola de emociones como nunca había sentido antes”.

“Él era parte de nuestro ADN. Siempre fuimos los seis. Esta fue una familia elegida que cambió para siempre el curso de quiénes éramos y cuál sería nuestro camino”, añadió.

La intérprete también recordó que el propio Perry decía que, si no escuchaba la risa del público, sentía que iba a morir: “Su vida literalmente dependía de eso. Y vaya que lo logró. Nos hizo reír, y mucho”.

“Estaba feliz...”

En conversación posterior con Variety, la intérprete confesó que había intercambiado mensajes con su colega el mismo día de su fallecimiento.

“Estaba feliz. Estaba sano. Había dejado de fumar. Se estaba poniendo en forma. Estaba feliz; eso es todo lo que sé. No estaba con dolor. No estaba luchando. Estaba feliz”, expuso.

“Quiero que la gente sepa que realmente estaba sano, y en proceso de recuperarse. Trabajó muy duro. Le tocó una difícil. Lo extraño mucho. Todos lo hacemos. Y vaya que nos hizo reír”, agregó.