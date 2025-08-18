Karen Doggenweiler toma importante decisión tras confirmarse una nueva candidatura presidencial de ME-O

Marco Enríquez-Ominami ya alista los últimos detalles para comenzar con una nueva candidatura presidencial en Chile, configurando el escenario político y también decisiones personajes en su círculo cercano.

Y es que Karen Doggenweiler, esposa del político, anunció una importante noticia respecto a su continuidad en la televisión, tomando por sorpresa a muchos espectadores.

La conductora de Mucho Gusto sorprendió al confirmar que dará un paso al costado en el matinal, alejándose de algunos momentos específicos.

“Yo he tomado la decisión de marginarme de los segmentos políticos por razones bien obvias”, declaró al iniciar el programa, en medio de la conversación sobre la inscripción de candidaturas presidenciales.

La también animadora del Festival de Viña del Mar explicó que su determinación busca garantizar imparcialidad en la cobertura, algo que ya estaba dando de qué hablar.

“A todos los candidatos los conozco, los he entrevistado muchas veces, y bueno, para que ellos aquí puedan desarrollar sus ideas en un momento tan desafiante de nuestro país, y, por supuesto, Marco también pueda venir a las entrevistas, es que he tomado esta decisión”, expuso.

Durante la transmisión, Doggenweiler confirmó además que su esposo ya aseguró un cupo en la papeleta. “Marco está inscribiendo su candidatura hoy, logró juntar las firmas y va a estar en la papeleta”, subrayó.

Marco Enríquez-Ominami y Karen Doggenweiler Ampliar

Pese a lo anterior, aclaró que su salida será parcial y no afectará su permanencia en el matinal: “Sólo me marginaré de esos segmentos donde se hable de la carrera presidencial, y seguiré estando en los demás espacios del programa”.

Su anuncio fue recibido con respaldo inmediato por parte de sus compañeros de panel, quienes valoraron la transparencia y la forma en que enfrentó públicamente el tema.