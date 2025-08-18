Kurt Carrera revela íntima amistad con ME-O: “Le da un poquito más de sabrosura”
En conversación con ADN.cl, el comediante contó cuál fue la reacción de sus colegas en “Detrás del Muro” al enterarse de que se presentó junto al candidato presidencial ante el Servel.
Este lunes, Marco Enríquez-Ominami asistió al Servel junto a sus adherentes y parte de su comando para inscribir su candidatura presidencial, la que, de oficializarse, sería la quinta vez en que su nombre aparece en la papeleta para ser mandatario del país.
Y, para sorpresa de muchos, al lado de él estaba el humorista Kurt Carrera, quien en conversación con ADN.cl explicó cómo llegó a presentarse junto al fundador del Partido Progresista.
“Yo conozco a la Karen hace más de, no sé, 25 años. Y la amistad con ME-O también empezó paralelamente hace más de 20 años, yo creo. Jugamos tenis, voy siempre a su casa. Siempre he estado en contacto con ME-O, desde sus mejores momentos”, afirmó.
Tras ello, contó en qué momento el hijo del histórico líder del MIR, Miguel Enríquez, le pidió acompañarlo ante Servel. “Y es un tipazo, entonces un día le dije, ‘oye, cualquier cosa que necesites, yo te ayudo’. Y nunca me pidió nada. Hasta ahora, que me dice, ‘Kurt, ¿me puedes acompañar?’. Yo le dije, ‘pero compadre, para lo que usted quiera, usted sabe que siempre estoy’“, recordó.
Más adelante, el humorista reveló que “ME-O también me ha ayudado mucho en mi carrera. Con consejos, en algún momento él también me ha ayudado económicamente, entonces no podía hacer menos en apoyarlo en esta gestión”.
¿Qué rol tendrá en la candidatura de ME-O?
Posteriormente, sobre un posible rol en la campaña de Marco Enríquez-Ominami, Kurt Carrera descartó ser candidato o tener algún cargo, “lo único que sé hacer es hacer reír”. Y en otro momento sostuvo: “Yo soy un comediante, yo me dedico al humor, esa es mi temática. Gracias a Dios estamos en el mejor momento Detrás de Muro en Chilevisión”, sostuvo.
“Yo solamente aporto un granito de arena. Se ha portado muy bien conmigo, con mi familia... La Karen, qué decir. Y es solamente amistad. Amistad de la pura, de la buena, y le deseo lo mejor”, complementó.
El integrante de Detrás del Muro ve en ME-O una opción ante los extremismos
Sobre su amigo candidato, el comediante destacó “hoy en día, siento que es bueno que haya otro candidato, que no sean solamente dos, tres, que haya cuatro y cinco. Le va a dar más frescura, le va a dar más visión a esta política que está muy extremista”.
“Uno está a la punta, está el otro en la otra punta. Entonces siento como que Marco le da un poquito más de sabrosura a esto”, adicionó.
Profundizando al respecto, el humorista dijo: “Uno siente en la calle, lo que uno va respirando, es como que oye, o votamos por Pinochet o votamos por Allende. Y siento eso. Entonces, creo que faltan matices, faltan cosas y creo que ME-O es una de ellas”.
“Hoy día me llamaron dos personas (de Detrás del Muro)”
Finalmente, al ser consultado por ADN.cl sobre cómo reaccionaron sus colegas de Detrás del Muro al saber de su apoyo a ME-O, Kurt Carrera respondió: “Ellos saben que soy amigo de él. Saben que yo subo cuando juego tenis en mis redes sociales y me gana, a veces le gano yo”.
“Entonces, no es más que eso. Nadie me ha llamado para decirme ‘oye, qué onda’, no, nada. Es amigo y solamente ahora estoy ayudando a un amigo”, prosiguió.
“Hoy día me llamaron dos personas que me dijeron ‘oye, buena, te vimos ahí, si eres amigo, está bien, hay que apoyar a los amigos’. Eso, más que todo”, concluyó.