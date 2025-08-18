;

Entre 15 y 30 milímetros de lluvia en Santiago: Meteorólogo señala el “día clave” de las precipitaciones en la RM

Aunque este lunes se esperan algunas gotas, la jornada más intensa llegará en otro punto de la semana.

Javier Méndez

El pronóstico del tiempo para Santiago indica que este lunes 18 de agosto vuelve la lluvia.

En detalle, los efectos del evento meteorológico en la región Metropolitana podrían presentarse durante la tarde y la noche.

Eso sí, no se trataría de precipitaciones significativas, como las que se han visto en jornadas previas.

Iván Torres, meteorólogo de TVN, habló de “goterones” y menos de 1 milímetros en la capital. Será como el viernes pasado, sectorizado y con pocas gotas.

Pero ojo, el reporte indica que no será el único día con condiciones similares.

¿Cuándo llueve en Santiago? El verdadero “día clave” según el pronóstico del tiempo

Las lluvias dirán presente otra vez este jueves 21 de agosto ante la llegada de un sistema frontal.

Dicha situación también se extenderá hasta la mañana del viernes 22 y en la tarde se debería despejar.

Torres señaló que se esperan entre 15 y 30 milímetros de lluvia acumulada.

Otras dato: el frío continuará siendo protagonista durante los días que están por venir. Las temperaturas máximas solo llegarán a los 16°C el martes y miércoles.

Tras las lluvia, las marcas podrían ser aún más bajas el fin de semana.

La situación en el norte de Chile

Volviendo al inicio de esta semana no hay que olvidar la presencia de un núcleo frío en altura, baja segregada o DANA que dejará precipitaciones y posibilidad de tormentas en el norte.

En específico, este último escenario involucra a las regiones de Coquimbo, Atacama e incluso en Antofagasta. La cantidad de agua es significativa especialmente en Copiapó.

Diego Martin

