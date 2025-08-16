Evelyn Matthei inscribe su candidatura presidencial en el Servel / Sebastian Beltran Gaete

Santiago

Cerca de las 13:00 horas del sábado, Evelyn Matthei formalizó su inscripción como candidata presidencial ante el Servicio Electoral (Servel).

La exministra llegó acompañada por dirigentes de Chile Vamos y Demócratas, entre ellos el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, y la presidenta de Demócratas, Ximena Rincón.

La inscripción de Matthei se dio en una jornada marcada por la presentación de candidaturas y pactos de cara a los próximos procesos electorales.

Más temprano, representantes del oficialismo y de la Democracia Cristiana formalizaron el pacto “Unidad por Chile”, que los llevará a competir en las elecciones parlamentarias.