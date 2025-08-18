Encuesta Participación Cultural: estos son los eventos culturales menos visitados por los chilenos

El lunes 18 de agosto el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio junto al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) presentaron los resultados de la Encuesta Nacional de Participación Cultural y Comportamiento Lector 2024 (ENPCCL 2024).

Y es que a pesar del aumento de asistencia a actividades culturales desde 2017, este no es tan significativo en algunos espacios, especialmente para los museos , donde solo un 24,0% de los encuestados señaló asistir, esto, junto con los espectáculos de danza (24,0%) y las exposiciones de arte (23,7%). Estas actividades son las menos concurridas por los chilenos según el estudio de opinión.

La presente encuesta mostró un aumento significativo en comparación con la del año 2017, lo que fue celebrado por la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, quien aseguró que “el aumento de la participación es una gran noticia no solo porque respalda la creación y la labor que está haciendo nuestra institucionalidad desde el año 2018, sino también porque significa que la ciudadanía está ejerciendo cada vez más sus derechos culturales”.

Mujeres y jóvenes: La mayor participación

Por otro lado, la encuesta identificó que las mujeres lideran el consumo de actividades artísticas con un 76,6% de asistencia, mostrando un dos porciento por sobre los hombres.

En ese sentido, también se demostró que a “mayor juventud, mayor participación”, ya que el grupo de jóvenes entre 15 a 29 años, muestran una frecuencia de 92,6% de asistencia a eventos culturales.