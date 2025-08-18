Samsung queda fuera: Estos son los cinco smartphones con mejor cámara este 2025 / NurPhoto

¿Cuáles son los smartphones que toman mejores fotos? El sitio web que compara cámaras digitales, DXOMARK, actualizó su ranking, el que posicionó a Huawei Pura 80 Ultra como el teléfono con los mejores lentes. En segundo lugar, aparece el Oppo Find X8.

El listado de, al menos, 28 marcas de smartphones contempla empresas como Vivo, Xiami, Apple, Honor y Motorola, entre otros. Una marca reconocida, como Samsung, que quedó fuera del top 5: el Galaxy S25 Ultra, se ubicó en el puesto 12.

¿Cuáles son los mejores cinco celulares?

En la lista destacan los siguientes smartphones, los cuales superan a modelos muy reconocidos por sus sensores como el Google Pixel 9 Pro XL, Xiaomi 15 Ultra y Honor Magic 6 Pro:

Huawei Pura 80 Ultra Oppo Find X8 Ultra Vivo X200 Ultra Huawei Pura 70 Ultra Apple iPhone 16 Pro Max

¿Cómo saber si un celular tiene buena cámara?

Según Infobae, un celular posee una buena cámara debido a la calidad de sensor, el tamaño de píxeles y la apertura del lente. Por otra parte, las opciones de enfoque automático, estabilización óptica y velocidad de disparo también contribuyen en el resultado final.