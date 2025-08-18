Dorothy Pérez pone la lupa sobre Kaminski: Contraloría detecta posibles irregularidades en licitaciones de festival ligado al animador de TV

El nombre de Francisco Kaminsky volvió al centro de la polémica tras un informe de la Contraloría General de la República que detecta posibles irregularidades en la organización del Festival Guatón Loyola en Los Andes, con eventuales conflictos de interés y uso de información privilegiada en las licitaciones de 2017 y 2018.

De acuerdo con la investigación —difundida por Chilevisión Noticias— la productora vinculada a Kaminsky, Sin Frenos, firmó contratos con artistas incluidos en las bases antes de que la licitación se hiciera pública. Aunque en 2018 Kaminsky ya no figuraba como socio en los registros, Contraloría identificó nexos directos: las facturas de la productora usaban la misma dirección desde la que el animador recibía pagos como honorarios en el municipio de Los Andes.

El contrato a honorarios correspondía a Fiestas Patrias 2018, cuyo principal atractivo fue el propio festival. En 2017, el evento convocó a miles de personas e incluyó a Ráfaga, Franco Simone y Álvaro Salas.

Contratos y “trato directo”

Además de la licitación principal, el municipio suscribió 11 contratos por trato directo con la misma productora para artistas, animadores y rostros de TV. Solo en 2018 se pagaron cerca de $125 millones por esos ítems. El reporte televisivo indica que tales adjudicaciones se resolvieron sin mayor competencia, lo que refuerza la hipótesis de acceso privilegiado a información del proceso.

Contraloría también constató que responsables de Sin Frenos crearon Kamaca Producciones, firma que ganó la licitación en 2019 para el mismo festival. Según el órgano fiscalizador, este tipo de movimientos podría encubrir reiteración de contratos con una misma municipalidad a lo largo de varios años.