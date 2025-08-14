;

VIDEO. Preocupación por aparición de “conejos zombies” en EE.UU.: esta es la explicación científica

Desde el organismo estatal Colorado Parks and Wildlife explicaron por qué se ven así y el origen de esta afección.

Alejandro Basulto

Captura de pantalla: &quot;Wild Spirit Rescue&quot;

Captura de pantalla: "Wild Spirit Rescue"

En el norte del estado de Colorado, Estados Unidos, los habitantes de ciudades como Fort Collins se han visto sorprendidos por la presencia de conejos silvestres con protuberancias negras en la cabeza, semejantes a cuernos o tentáculos.

Estas imágenes, difundidas masivamente en redes sociales, han llevado a que algunos usuarios los apoden “conejos zombies”, generando reacciones de asombro, repulsión e incluso teorías sobre peligrosas enfermedades.

Según consignó National Geographic, las autoridades de Colorado Parks and Wildlife (CPW) explicaron que no se trata de una mutación ni de una amenaza para las personas, sino de una afección causada por el virus del papiloma de Shope.

Revisa también:

ADN

Descubierto en 1930 por un profesor de la Universidad Rockefeller, este virus afecta exclusivamente a los conejos de cola blanca o cola de algodón (Genus Sylvilagus), muy comunes en Norteamérica.

En Colorado conviven tres subespecies, de montaña, de desierto y del Este, y todas han sido vistas con este padecimiento

El virus no es peligroso para las personas

Acorde a la documentación existente, el contagio ocurre con mayor frecuencia en verano, cuando los insectos transmiten el virus mediante mordeduras.

Las protuberancias, que pueden variar de tamaño y forma, normalmente desaparecen al final de la temporada, aunque en algunos casos regresan al año siguiente. El CPW advierte que la enfermedad solo es peligrosa si afecta zonas que comprometan la visión o la alimentación del animal.

La portavoz de CPW, Kara Van Hoose, advirtió que “en conejos domésticos, la enfermedad es más severa” y recomendó evitar el contacto con ejemplares silvestres. Aunque el virus no se transmite a humanos ni a otros mamíferos, puede causar problemas de salud importantes en animales de compañía.

A pesar de este curioso fenómeno, la población de conejos de cola de algodón sigue siendo abundante. En temporada cálida, pueden tener de cuatro a siete crías por camada, aunque enfrentan alta mortalidad por depredadores y caza.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad