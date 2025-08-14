En el norte del estado de Colorado, Estados Unidos, los habitantes de ciudades como Fort Collins se han visto sorprendidos por la presencia de conejos silvestres con protuberancias negras en la cabeza, semejantes a cuernos o tentáculos.

Estas imágenes, difundidas masivamente en redes sociales, han llevado a que algunos usuarios los apoden “conejos zombies”, generando reacciones de asombro, repulsión e incluso teorías sobre peligrosas enfermedades.

Según consignó National Geographic, las autoridades de Colorado Parks and Wildlife (CPW) explicaron que no se trata de una mutación ni de una amenaza para las personas, sino de una afección causada por el virus del papiloma de Shope.

Descubierto en 1930 por un profesor de la Universidad Rockefeller, este virus afecta exclusivamente a los conejos de cola blanca o cola de algodón (Genus Sylvilagus), muy comunes en Norteamérica.

En Colorado conviven tres subespecies, de montaña, de desierto y del Este, y todas han sido vistas con este padecimiento

El virus no es peligroso para las personas

Acorde a la documentación existente, el contagio ocurre con mayor frecuencia en verano, cuando los insectos transmiten el virus mediante mordeduras.

Las protuberancias, que pueden variar de tamaño y forma, normalmente desaparecen al final de la temporada, aunque en algunos casos regresan al año siguiente. El CPW advierte que la enfermedad solo es peligrosa si afecta zonas que comprometan la visión o la alimentación del animal.

La portavoz de CPW, Kara Van Hoose, advirtió que “en conejos domésticos, la enfermedad es más severa” y recomendó evitar el contacto con ejemplares silvestres. Aunque el virus no se transmite a humanos ni a otros mamíferos, puede causar problemas de salud importantes en animales de compañía.

A pesar de este curioso fenómeno, la población de conejos de cola de algodón sigue siendo abundante. En temporada cálida, pueden tener de cuatro a siete crías por camada, aunque enfrentan alta mortalidad por depredadores y caza.