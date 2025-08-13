;

Cayó por una grieta en la Antártica chilena, estuvo 66 años perdido y ahora rescataron su cuerpo: “Fin a un misterio”

El deshielo de un glaciar en la isla Rey Jorge, permitió encontrar los restos del meteorólogo británico que falleció a los 25 años durante una expedición al continente blanco.

Javier Méndez

Cayó por una grieta en la Antártica chilena, estuvo 66 años perdido y ahora rescataron su cuerpo: “Fin a un misterio”

En julio del año 1959 un meteorólogo británico llamado Dennis “Tink” Bell" hizo una expedición a la Antártida y murió tras caer al interior de una grieta de casi 30 metros de profundidad.

Más de seis décadas después, esta semana el British Antarctic Survey (BAS), institución del Reino Unido que investiga la locación, confirmó que se recuperaron los restos del investigador que tenía tan solo 25 años al momento del accidente.

Este descubrimiento pone fin a un misterio que duraba décadas y nos recuerda las historias humanas que forman parte de la historia de la ciencia antártica”, dijo Jane Francis, directora del BAS.

Revisa también:

ADN

El hallazgo, en enero de este año, fue realizado por un equipo polaco, el que reconoció un cuerpo entre las rocas de un glaciar en la isla Rey Jorge. Posteriormente, los restos fueron trasladados a las Islas Malvinas y entregados a un forense.

Una vez en Londres, se realizaron análisis de ADN y ahora se confirmó la coincidencia con las muestras de los hermanos del científico: David Bell y Valeri Kelly.

“Cuando mi hermana Valerie y yo recibimos la noticia del hallazgo de nuestro hermano Dennis después de 66 años, nos quedamos impactadas y asombradas”, admitió su familiar.

Al momento del incidente Bell era para de una expedición de cuatro hombres y dos trineos tirados por perros. La idea era ascender el glaciar para realizar trabajos de prospección y geología.

La nieve blanda y profunda habría dificultado el avance. En cierto punto Bell se adelantó, sin sus esquís, y despareció dejando un enorme agujero en el puente de la grita por donde había caído.

El aventurero sobrevivió, pero al intentar rescatarlo con una cuerda se atascó contra un borde, su cinturón se rompió y volvió a caer. Esta vez no hubo respuesta a las llamadas que hacían sus compañeros hasta el fondo de la abertura y el clima complicó aún más cualquier labor para recuperarlo.

Por lo demás, en la actualización también se encontraron más de 200 objetos personales, incluyendo partes de una radio, una linterna, un reloj, un cuchillo y bastones de esquí.

“Aunque se perdió en 1959, su recuerdo perdura entre sus colegas y en el legado de la investigación polar“, sumó Jane Francis.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad