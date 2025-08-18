Confuso incidente en El Maule: motorista de delivery evitó asalto en Talca y terminó baleado por la PDI

Un repartidor de 24 años fue baleado por un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) luego de intervenir en el robo de un teléfono a una mujer en el centro de Talca. El hecho ocurrió pasadas las 14:00 horas de este lunes 18 de agosto en la intersección de 9 Oriente con 2 Norte.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el trabajador habría extraído desde sus pertenencias un arma a fogueo en medio del incidente. En el lugar se encontraba un funcionario de la PDI, quien se identificó como policía, consigna 24 Horas.

En circunstancias que aún son materia de investigación, el motorista terminó herido por arma de fuego. Fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Talca, donde se informó que estaba siendo intervenido.

Investigación en curso

La autoridad determinará la secuencia exacta de los hechos y los protocolos aplicados por el funcionario policial. Hasta ahora, se indicó que el joven no mantiene antecedentes penales.

El Ministerio Público y las policías realizan diligencias para esclarecer responsabilidades y reunir registros que permitan establecer la dinámica del procedimiento y el uso de armas en el lugar.