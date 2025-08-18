Adherentes de MEO y Parisi protagonizaron un enfrentamiento en las afueras del SERVEL; esto, mientras los aspirantes presidenciales concurrían a la inscripción de su candidatura.

Marco Enríquez-Ominami y Franco Parisi fijaron el horario de inscripción a la misma hora, lo que convocó reacción entre ambos grupos de apoyo.

Anteriormente, MEO ya se había manifestado por el actuar del economista: “Parisi llamó a sus seguidores a ir al Servel sin permiso, infringiendo la ley. Un candidato a La Moneda no puede promover desorden ni ilegalidad. Este lunes, nosotros estaremos en el Servel de forma masiva, pacífica y con autorización. En democracia, el respeto a la ley no es opcional”.

Esto ocurrió luego de que presuntamente simpatizantes de Parisi ocuparon la tarima del comando de MEO, lugar que fue previamente solicitado y reservado. Este impasse provocó una hostil reacción entre los adherentes:

“¡Baja a tu gente, delincuente!“; ”¡Ellos ya tuvieron su tiempo!“; ”¡No seas ordinario!“. Fueron algunos de los intercambios verbales evidenciados. Debido a esta situación, personal de Carabineros tuvo que llegar al lugar para calmar la situación.

Tras esto, MEO manifestó su descontento hacia los adherentes de Parisi: “Franco Parisi: debes pedir permiso para hacer un acto en la vía pública. Tu provocación es inaceptable. Suspende y pide los permisos como corresponde. Pones en riesgo a la gente. Nosotros seremos cientos. ¡Basta ya!“, dijo el fundador del PRO.