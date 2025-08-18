;

VIDEO. “¡Baja a tu gente, delincuente!” Adherentes de MEO y Parisi se enfrentan en las afueras del Servel

Tras una fuerte discusión entre los grupos, carabineros tuvo que intervenir para calmar la situación.

María Jesús Núñez

Agencia Uno

Agencia Uno

Adherentes de MEO y Parisi protagonizaron un enfrentamiento en las afueras del SERVEL; esto, mientras los aspirantes presidenciales concurrían a la inscripción de su candidatura.

Marco Enríquez-Ominami y Franco Parisi fijaron el horario de inscripción a la misma hora, lo que convocó reacción entre ambos grupos de apoyo.

Anteriormente, MEO ya se había manifestado por el actuar del economista: “Parisi llamó a sus seguidores a ir al Servel sin permiso, infringiendo la ley. Un candidato a La Moneda no puede promover desorden ni ilegalidad. Este lunes, nosotros estaremos en el Servel de forma masiva, pacífica y con autorización. En democracia, el respeto a la ley no es opcional”.

Más información

ADN

Esto ocurrió luego de que presuntamente simpatizantes de Parisi ocuparon la tarima del comando de MEO, lugar que fue previamente solicitado y reservado. Este impasse provocó una hostil reacción entre los adherentes:

“¡Baja a tu gente, delincuente!“; ”¡Ellos ya tuvieron su tiempo!“; ”¡No seas ordinario!“. Fueron algunos de los intercambios verbales evidenciados. Debido a esta situación, personal de Carabineros tuvo que llegar al lugar para calmar la situación.

Tras esto, MEO manifestó su descontento hacia los adherentes de Parisi: “Franco Parisi: debes pedir permiso para hacer un acto en la vía pública. Tu provocación es inaceptable. Suspende y pide los permisos como corresponde. Pones en riesgo a la gente. Nosotros seremos cientos. ¡Basta ya!“, dijo el fundador del PRO.

