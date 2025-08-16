Chile va por el bronce en hockey césped y la selección de rugby seven arranca el grupo invicto en los Juegos Panamericanos Junior

Sigue el camino del Team Chile en los Juegos Panamericanos Junior 2025, donde en la jornada de este sábado se vivieron varias definiciones.

En primera instancia, la selección nacional masculina de hockey césped sufrió una dura caída en semifinales ante Argentina por 5-0, perdiendo así la opción de avanzar a la final.

Ahora irán por la medalla de bronce este lunes 18 de agosto, donde se enfrentarán ante el perdedor de la llave entre Estados Unidos y Canadá.

En otras disciplinas, Los Cóndores junior iniciaron su participación en la fase de grupos del rugby 7 con dos sólidos triunfos: ante Jamaica por 39-0 y frente a México por 36-0. Ahora buscarán sellar su clasificación a semifinales enfrentando a Uruguay.

Además, en el tenis, Camila Rodero se quedó con el cuarto lugar en la categoría femenina tras perder el partido por la medalla de bronce ante la argentina Candela Vásquez por 7/5 y 6/2.