No consigue reencontrarse: Alejandro Tabilo cae ante un top 600 y queda fuera del cuadro principal de Winston-Salem

Cuando parecía que Alejandro Tabilo (103°) retomaba su nivel, este domingo sufrió una dura caída en la última ronda de la qualy del ATP 250 de Winston-Salem.

El chileno, que venía de vencer a Kyle Seelig, perdió en tres sets ante el indio Dhakshineswar Suresh (663°) por 6-1, 6-7 y 3-6.

La segunda mejor raqueta de Chile tuvo un inicio arrollador ante el asiático, llevándose la primera manga casi sin complicaciones. Sin embargo, todo cambió en el segundo set.

Tras un desarrollo parejo, Tabilo cayó en el tie-break, lo que terminó por afectarlo anímicamente. En el tercer parcial no logró recuperar el control y terminó cediendo el partido.

Tras esta derrota en Winston-Salem, el próximo desafío para Tabilo será el US Open, último Grand Slam de la temporada, en el cual participará directamente desde el cuadro principal.