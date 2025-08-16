;

Tabilo avanza a la ronda final de la qualy del ATP 250 de Winston-Salem

El chileno bregó para imponerse ante un jugador sin ranking.

Alejandro Tabilo se impuso este sábado en la primera ronda de la qualy del ATP 250 de Winston-Salem.

La segunda mejor raqueta nacional tenía el particular desafío de enfrentar a un jugador sin ranking, el local Kyle Seelig.

Sin embargo, pese a dicho rol, el norteamericano opuso resistencia al 103 del mundo.

De todas formas, Alejandro Tabilo hizo pesar su experiencia y con un quiebre en cada set, abrochó el 6/3 y 7/5 con el que consiguió su paso a la ronda final.

Así las cosas, este domingo, “Jano” buscará el triunfo que lo instale en el cuadro principal de Winston-Salem.

Para ello, el chileno deberá medirse ante el indio Dhakshineswar Suresh, 663 del planeta, partido que está agendado para las 13:00 horas de Chile.

