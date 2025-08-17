Sinner y Alcaraz se citan en la final del Masters 1000 de Cincinnati: cuándo juegan, a qué hora y dónde ver el partido

El italiano Jannik Sinner (1° del ranking ATP) y el español Carlos Alcaraz (2°) volverán a enfrentarse en una nueva definición por un título, esta vez por la final Masters 1000 de Cincinnati, en Estados Unidos.

El número uno del mundo se clasificó este sábado al partido decisivo del certamen tras derrotar al francés Terence Atmane (136°), una de las revelaciones del torneo, por parciales de 7-6 (4) y 6-2.

Por su parte, el murciano accedió a la gran final del torneo luego de derrotar al alemán Alexander Zverev (3°), quien presentó evidentes problemas físicos en el partido de semifinales, por 6-4 y 6-3.

De esta manera, Sinner y Alcaraz volverán a verse las caras, en un duelo que se ha convertido en un clásico del tenis en los últimos tiempos. Ambos jugaron por última vez hace apenas un mes en la final de Wimbledon, donde el italiano puso fin a una racha de tres finales consecutivas perdidas ante el español.

Antes de la definición del Grand Slam británico, Alcaraz le había ganado las finales de Roland Garros, Roma y Beijing. El historial de enfrentamientos entre ambos tiene arriba al hispano por 8-5.

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver la final del Masters 1000 de Cincinnati?

El partido entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se disputará este lunes 18 de agosto no antes de las 15:00 horas de Chile. Esta será última prueba de ambos previo al US Open, el último Grand Slam de la temporada.

La definición se podrá ver en vivo y en directo a través de la señal de ESPN, además de la plataforma de streaming Disney+.