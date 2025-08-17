Lo agarraron a piedrazos: candidato a presidente es atacado en las elecciones de Bolivia

Este domingo 17 de agosto se están llevando a cabo las elecciones presidenciales en Bolivia para definir al nuevo jefe de Estado que ocupará el puesto hasta el año 2030.

Precisamente en medio de este proceso, donde 7,8 millones de personas fueron convocadas a las urnas, se vivió una insólita situación.

Revisa también: Explosión cerca de local de votación sacude a Bolivia en jornada electoral

Pese a que no se habían reportado incidentes, el escenario cambio cuando apareció en escena el candidato de izquierda por Alianza Libre, Andrónico Rodríguez.

Tras emitir su voto en su recinto electoral asignado, recibió una avalancha de piedras e insultos, según detalla El País.

Los autores de la situación serían presuntamente seguidores de Evo Morales, el exmandatario del país sudamericano.

Un dato: Morales solía ser el mentor de Rodríguez. El primero lo indicó como un traidor al manifestar su intención de sumarse al proceso electoral.

#EleccionesGenerales #YoElijo

Andrónico Rodríguez, candidato a la presidencia por Alianza Popular, llegó a la localidad de Entre Ríos para votar. Al momento de arribar, de acuerdo con nuestro corresponsal, Diego Seas, hubo un enfrentamiento entre los seguidores del político y sus… pic.twitter.com/x1pj7dzTrT — EL DEBER (@grupoeldeber) August 17, 2025

#LoÚltimo



Bolivia: Lanzan piedras a candidato Andrónico Rodríguez tras emitir su voto.



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/2PLLt01MmT — Canal N (@canalN_) August 17, 2025

Cumplimos con nuestro deber democrático de emitir nuestro voto. Cada voto es una voz, una esperanza y un compromiso con el futuro de nuestra Patria.



Votar es una responsabilidad con las generaciones que vienen detrás de nosotros...

(1/2) pic.twitter.com/T49CKtfu3w — Andrónico Rodríguez (@AndronicoRod) August 17, 2025

Las encuestas previas hablan de un empate técnico entre los candidatos de derecha conservadora, Jorge Tuto Quiroga, y el de centro-derecha, Samuel Doria Medina.

Se podría desarrollar una segunda vuelta si ninguno de ellos alcanza más del 50% de los votos válidos o un mínimo del 40% con al menos diez puntos de ventaja sobre el siguiente en preferencias.

La nueva fecha sería el próximo 19 de octubre.