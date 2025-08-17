;

Bolivia enfrenta elecciones cruciales con descontento económico y fragmentación política

El país acude este domingo a las urnas con una economía en crisis, alta inflación, escasez de combustibles y una izquierda dividida.

Verónica Villalobos

Bolivia enfrenta elecciones cruciales con descontento económico y fragmentación política

Santiago

Bolivia acude este domingo a las urnas en medio de una severa crisis económica, con inflación cercana al 25%, la más alta en 17 años, y un desabastecimiento de combustibles y dólares que marca la vida cotidiana.

Más de 7,9 millones de votantes están llamados a elegir presidente y renovar el Congreso de 166 miembros en una jornada que se extenderá hasta las 16:00 horas locales.

Los principales favoritos son el empresario Samuel Doria Medina, de 66 años, y el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, de 65, quienes lideran las encuestas y podrían disputar un inédito balotaje entre candidatos de derecha el próximo 19 de octubre.

En segundo plano quedan el oficialista Eduardo del Castillo y el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, representantes de un MAS fracturado por la ruptura entre Evo Morales y Luis Arce.

El escenario anticipa un giro político tras casi dos décadas de gobiernos del Movimiento Al Socialismo, primero bajo el liderazgo de Morales y luego con Arce.

La crisis económica y el agotamiento de las reservas en dólares, producto de los millonarios subsidios a los combustibles, han deteriorado el respaldo ciudadano al oficialismo.

