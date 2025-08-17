;

Explosión cerca de local de votación sacude a Bolivia en jornada electoral

El incidente ocurrió en Entre Ríos, Cochabamba, mientras el presidente del Senado y candidato Andrónico Rodríguez se disponía a sufragar; autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos.

Verónica Villalobos

Santiago

Este domingo, en el marco de las elecciones presidenciales en Bolivia, se reportó una explosión en las cercanías del local de votación donde debía sufragar Andrónico Rodríguez, presidente del Senado y candidato de Alianza Popular.

La viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, confirmó el hecho y detalló que personal policial se desplazó al lugar para iniciar las investigaciones y determinar quién provocó la explosión.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni detenidos, y las autoridades trabajan para garantizar la seguridad de los votantes en la zona.

Noticia en desarrollo...

