Tras casi 50 años de historia: Emblemática empresa chilena se va a la quiebra y 300 trabajadores quedarán cesantes

La compañía se especializaba en abarrotes y limpieza.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Portra

La distribuidora de abarrotes y productos de limpieza Adelco, controlada por la familia Paulmann Mast, verá declarada su quiebra luego de que sus principales acreedores rechazaran su última propuesta de reorganización concursal.

La decisión se formalizará mediante una resolución del 11° Juzgado Civil de Santiago.

Patricio Jamarme, veedor del proceso, explicó que los acreedores garantizados, bancos y entidades que concentran más del 60% de la deuda, votaron en contra tras ocho meses de intensas negociaciones (vía Pulso).

“Después de ocho meses de negociación, el proceso fue muy duro”, dijo el representante. “El rechazo se fundamentó en que la empresa no ofreció garantías suficientes de que el plan funcionaría y que habría fondos para mejorar el negocio”, añadió.

Revisa también:

ADN

El plan rechazado contemplaba mantener en funcionamiento todas las operaciones comerciales, vender de manera ordenada activos inmobiliarios, fortalecer el patrimonio mediante la venta de participaciones en filiales y atraer un socio estratégico que aportara capital.

Entre los activos considerados para la venta se incluían terrenos en Copiapó y Los Ángeles, centros comerciales en Puerto Montt y Coyhaique, un supermercado en Concepción y varias bodegas en distintas ciudades del país.

Adelco opera ocho centros de distribución y dos centros de transferencia estratégica, atendiendo a más de 30.000 clientes en todo Chile. Sus pasivos ascienden a $33.680 millones, con Itaú, Santander y Tanner como sus principales acreedores.

Por lo demás, durante el proceso, el fondo brasileño IG4 decidió retirarse, tras cuatro años de inversión y sin comprometerse a inyectar nuevo capital para sostener la continuidad del negocio.

Al igual como ha ocurrido en otros casos de quiebra, la actividad de Adelco se habría visto afectada por el estallido social de 2019 y la pandemia de Covid-19 a partir de 2020.

