El reemplazante de Jorge Almirón: Aníbal Mosa sostuvo una larga reunión con Héctor “Tito” Tapia este domingo

La salida de Jorge Almirón de la banca de Colo Colo ya es un hecho, por lo que desde Blanco y Negro ya comienzan a buscar al reemplazante del argentino.

Según información a la que tuvo acceso ADN Deportes, el presidente del “Cacique”, Aníbal Mosa, sostuvo una reunión de más de una hora con Héctor Tapia, encargado de las divisiones inferiores del club en los interiores de la Casa Alba

Ante la espera de confirmar la salida de Almirón y la búsqueda de un DT en el mercado, todo parece indicar que será “Tito” quien dirigirá mañana el entrenamiento del primer equipo y quien vaya al banco contra Palestino el viernes 22 de agosto.

Pese a que la reunión de directores de Blanco y Negro está programada para el martes 19 de agosto, se espera que sea adelantada para este lunes con el fin de zanjar la desvinculación del técnico argentino.