CLASIFICACIÓN. Cada vez más lejos: así quedó la tabla de posiciones del Campeonato tras la caída de la U

Los azules perdieron, otra vez, en el Nacional, ahora ante el Audax Italiano. ¿Se comienzan a despedir de la lucha por la corona?

Gonzalo Miranda

¿La U le dice adiós al título? | Agencia Uno

Este domingo al medio día, la acción dominical de la fecha 20 del Campeonato Nacional arrancó en el Estadio Nacional, con otro duro traspié para la Universidad de Chile.

Así como le pasó hace unos días ante Cobresal, los azules perdieron ante el Audax Italiano y le comenzaron a decir adiós a la opción de ser campeón del torneo.

Restando 10 fechas para el fin del campeonato, el cuadro de Gustavo Álvarez quedó a seis puntos del líder Coquimbo Unido, que aún debe jugar este domingo, por lo que de ganar, le sacaría 9 unidades de distancia.

“Toda victoria te acerca al objetivo y las derrotas te alejan. Eso no quiere decir que nosotros sigamos con el optimismo y la determinación de pelear por el título”, esgrimió Gustavo Álvarez tras el encuentro.

Al frente, tuvo a un Audax Italiano que se reencontró con los triunfos y se metió de lleno en la pelea por el “Chile 2″, precisamente ante la Universidad de Chile.

La tabla de posiciones del Campeonato Nacional

