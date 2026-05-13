;

Corte confirma expulsión de estudiante en Curanilahue: acumuló más de 40 anotaciones negativas

El tribunal respaldó la decisión de un colegio tras acreditar episodios reiterados de violencia, porte de navajas y conductas inapropiadas.

Cristóbal Álvarez

Campaña “Modo Aula” del Gobierno

Campaña “Modo Aula” del Gobierno

La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la decisión de un colegio de Curanilahue, región del Biobío, de no renovar la matrícula de un estudiante para el año académico 2026, luego de registrar más de 40 anotaciones negativas y protagonizar una serie de episodios considerados graves al interior del establecimiento.

Según detalló el fallo, entre las conductas atribuidas al alumno figuran el porte de armas blancas —específicamente navajas— en al menos dos ocasiones dentro del recinto educacional, además de la agresión física a un compañero que terminó con lesiones constatadas en el Hospital de Curanilahue.

Revisa también:

La resolución también menciona episodios de lenguaje obsceno y gestos de connotación sexual dirigidos a docentes y compañeras, junto con una conducta reiterada que, de acuerdo al tribunal, quedó reflejada en un total de 42 anotaciones negativas durante el año escolar.

En ese contexto, los ministros concluyeron que el Colegio Particular Continental actuó dentro de sus atribuciones disciplinarias y que previamente implementó medidas de acompañamiento pedagógico y psicológico para intentar revertir la situación del estudiante.

“Lo anterior permite concluir, en esta sede cautelar, que no existió una inactividad por parte del establecimiento, sino la adopción de medidas de acompañamiento”, señala el fallo, agregando que hubo reuniones periódicas con la apoderada y seguimiento respecto a la evolución conductual y adherencia a tratamientos.

Asimismo, la Corte sostuvo que las necesidades educativas especiales del alumno no lo eximen del cumplimiento del reglamento interno ni de eventuales sanciones disciplinarias cuando existen conductas graves y reiteradas.

Finalmente, el tribunal determinó que la decisión del establecimiento estuvo “orientada a resguardar la seguridad y convivencia de la comunidad escolar”, descartando arbitrariedad en la cancelación de la matrícula para 2026.

Contenido patrocinado

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: &#039;Glorioso&#039;

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: 'Glorioso'

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: &#039;Siempre estaré ahí para ti&#039;

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: 'Siempre estaré ahí para ti'

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: &#039;Me sacó a chuletas de la zona roja&#039;

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: 'Me sacó a chuletas de la zona roja'

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad