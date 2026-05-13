Corte confirma expulsión de estudiante en Curanilahue: acumuló más de 40 anotaciones negativas

La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la decisión de un colegio de Curanilahue, región del Biobío, de no renovar la matrícula de un estudiante para el año académico 2026, luego de registrar más de 40 anotaciones negativas y protagonizar una serie de episodios considerados graves al interior del establecimiento.

Según detalló el fallo, entre las conductas atribuidas al alumno figuran el porte de armas blancas —específicamente navajas— en al menos dos ocasiones dentro del recinto educacional , además de la agresión física a un compañero que terminó con lesiones constatadas en el Hospital de Curanilahue.

La resolución también menciona episodios de lenguaje obsceno y gestos de connotación sexual dirigidos a docentes y compañeras, junto con una conducta reiterada que, de acuerdo al tribunal, quedó reflejada en un total de 42 anotaciones negativas durante el año escolar.

En ese contexto, los ministros concluyeron que el Colegio Particular Continental actuó dentro de sus atribuciones disciplinarias y que previamente implementó medidas de acompañamiento pedagógico y psicológico para intentar revertir la situación del estudiante.

“Lo anterior permite concluir, en esta sede cautelar, que no existió una inactividad por parte del establecimiento, sino la adopción de medidas de acompañamiento”, señala el fallo, agregando que hubo reuniones periódicas con la apoderada y seguimiento respecto a la evolución conductual y adherencia a tratamientos.

Asimismo, la Corte sostuvo que las necesidades educativas especiales del alumno no lo eximen del cumplimiento del reglamento interno ni de eventuales sanciones disciplinarias cuando existen conductas graves y reiteradas.

Finalmente, el tribunal determinó que la decisión del establecimiento estuvo “orientada a resguardar la seguridad y convivencia de la comunidad escolar”, descartando arbitrariedad en la cancelación de la matrícula para 2026.