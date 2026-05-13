¿Se acabó la firma electrónica en Chile? Esto es lo que cambió con la nueva ley de notarías

La entrada en vigencia de la nueva ley de notarías en Chile abrió un intenso debate en el mundo inmobiliario y jurídico.

En grupos de WhatsApp y redes sociales comenzó a circular la versión de que la firma electrónica avanzada habría perdido validez legal. Pero esa afirmación es falsa .

Según explicó Christian Rodiek, fundador de FirmaVirtual, la Ley N.º 21.772 “constituye un hito clave en la modernización del sistema registral y notarial chileno”.

“Lejos de restringir el uso de herramientas digitales, la norma avanza precisamente en la dirección contraria: promueve, reconoce y exige el uso de firma electrónica avanzada en el quehacer notarial”, afirmó.

La legislación distingue entre la firma manuscrita en papel y la firma electrónica avanzada. Mientras la primera puede requerir huella dactilar y comparecencia presencial ante notario, la segunda mantiene el mismo valor jurídico que una firma tradicional.

Trámites permitidos con firma digital

Contratos de arriendo

Mandatos

Finiquitos

Declaraciones juradas

Trámites presenciales

La reforma no modificó las reglas para la compraventa de bienes raíces. Estas operaciones deben seguir realizándose mediante escritura pública y con comparecencia presencial ante notario.