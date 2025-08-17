;

FOTO Y VIDEO. El emotivo mensaje de Eduardo Vargas tras jugar contra la U: “Me tocó anotar contra el equipo de mis amores”

“Turboman” marcó su primer gol tras regresar al fútbol chileno en la victoria de Audax Italiano.

Javier Catalán

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Eduardo Vargas volvió al Estadio Nacional este domingo, aunque esta vez defendiendo la camiseta de Audax Italiano, y amargó a la Universidad de Chile con su primera anotación desde su regreso al fútbol chileno.

“Turboman”, ovacionado en su ingreso a la cancha, marcó el momentáneo 2-0 para los itálicos en la victoria por 3-1, resultado que aleja a los azules de Coquimbo Unido en la lucha por el título.

Horas después del encuentro, el delantero se expresó en redes sociales dejando un emotivo mensaje sobre su reencuentro con la U.

Revisa también:

ADN

Hoy fue un día especial! Volví a jugar en el Nacional. Me tocó volver a anotar un gol y jugar contra el equipo de mis amores, fue todo muy emocionante y mucho más especial de lo que imaginé”, escribió Vargas.

“Quiero agradecer al hincha de Audax y al club por el cariño que me han demostrado y por cómo me han tratado... A la hinchada de la U, que me recibió con aplausos y que sigue demostrando día a día que hacen más grande al club!”, agregó.

ADN

Captura: @eduardovargasjr1

El descargo de Eduardo Vargas ante algunas pifias

Pese a los aplausos de gran parte del Estadio Nacional, al retirarse a camarines se escucharon algunas silbatinas contra el exAtlético Mineiro. Vargas reaccionó negando con la cabeza y repitiendo en dos ocasiones: están equivocados, según captaron las cámaras de Mega.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad