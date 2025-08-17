Eduardo Vargas volvió al Estadio Nacional este domingo, aunque esta vez defendiendo la camiseta de Audax Italiano, y amargó a la Universidad de Chile con su primera anotación desde su regreso al fútbol chileno.

“Turboman”, ovacionado en su ingreso a la cancha, marcó el momentáneo 2-0 para los itálicos en la victoria por 3-1, resultado que aleja a los azules de Coquimbo Unido en la lucha por el título.

Horas después del encuentro, el delantero se expresó en redes sociales dejando un emotivo mensaje sobre su reencuentro con la U.

“Hoy fue un día especial! Volví a jugar en el Nacional. Me tocó volver a anotar un gol y jugar contra el equipo de mis amores, fue todo muy emocionante y mucho más especial de lo que imaginé”, escribió Vargas.

“Quiero agradecer al hincha de Audax y al club por el cariño que me han demostrado y por cómo me han tratado... A la hinchada de la U, que me recibió con aplausos y que sigue demostrando día a día que hacen más grande al club!”, agregó.

Captura: @eduardovargasjr1 Ampliar

El descargo de Eduardo Vargas ante algunas pifias

Pese a los aplausos de gran parte del Estadio Nacional, al retirarse a camarines se escucharon algunas silbatinas contra el exAtlético Mineiro. Vargas reaccionó negando con la cabeza y repitiendo en dos ocasiones: “están equivocados”, según captaron las cámaras de Mega.