;

VIDEOS. Con Paulo Díaz en la banca pensando en Copa Libertadores: River Plate venció en un partidazo a Godoy Cruz

En el “Tomba”, Bastián Yáñez también fue suplente y no ingresó.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / ALEJANDRO PAGNI

Durante la jornada de este domingo, con Paulo Díaz en el banco de los suplentes, River Plate goleó a Godoy Cruz, equipo donde milita Bastián Yáñez, quien tampoco jugó.

Los dirigidos por Marcelo “Muñeco” Gallardo comenzaron el partido poniéndose en ventaja de entrada con un gol de Sebastián Driussi (4′), quien conectó un gran derechazo que se coló en el ángulo del arquero visitante.

Poco duró la alegría para el “Millonario”, ya que cinco minutos después Agustín Auzmendi (9′) puso la igualdad. Pero nuevamente River se adelantó, esta vez con gol de Giuliano Galoppo (19′).

Revisa también:

ADN

La acción del primer tiempo no terminó ahí, ya que Auzmendi (29′) volvió a empatar mediante lanzamiento penal, aunque antes de irse al descanso, Galoppo (45+5′) puso arriba a los locales tras un lanzamiento de esquina.

El 4-2 definitivo llegó nuevamente por Driussi (49′), quien aprovechó un error en la zaga de Godoy Cruz y definió sin problemas para sellar la victoria.

Tras sacar adelante un encuentro con equipo alternativo, River Plate ahora se prepara para el duelo de vuelta por Copa Libertadores ante Libertad, luego de empatar sin goles el partido de ida en Paraguay.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad