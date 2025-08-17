Durante la jornada de este domingo, con Paulo Díaz en el banco de los suplentes, River Plate goleó a Godoy Cruz, equipo donde milita Bastián Yáñez, quien tampoco jugó.

Los dirigidos por Marcelo “Muñeco” Gallardo comenzaron el partido poniéndose en ventaja de entrada con un gol de Sebastián Driussi (4′), quien conectó un gran derechazo que se coló en el ángulo del arquero visitante.

Poco duró la alegría para el “Millonario”, ya que cinco minutos después Agustín Auzmendi (9′) puso la igualdad. Pero nuevamente River se adelantó, esta vez con gol de Giuliano Galoppo (19′).

La acción del primer tiempo no terminó ahí, ya que Auzmendi (29′) volvió a empatar mediante lanzamiento penal, aunque antes de irse al descanso, Galoppo (45+5′) puso arriba a los locales tras un lanzamiento de esquina.

El 4-2 definitivo llegó nuevamente por Driussi (49′), quien aprovechó un error en la zaga de Godoy Cruz y definió sin problemas para sellar la victoria.

Tras sacar adelante un encuentro con equipo alternativo, River Plate ahora se prepara para el duelo de vuelta por Copa Libertadores ante Libertad, luego de empatar sin goles el partido de ida en Paraguay.