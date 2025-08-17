;

VIDEO. A la U no le importan los nueve puntos que le sacó Coquimbo: “Vamos a pelear hasta el final, no vamos a bajar los brazos”

El plantel universitario se juramentó dar la pelea hasta el final, pese a que los resultados no los han acompañado.

Gonzalo Miranda

Carlos Madariaga

La U no se quiere bajar de la pelea por el título

La U no se quiere bajar de la pelea por el título

Universidad de Chile perdió este domingo ante el Audax Italiano, y más tarde, Coquimbo Unido derrotó a Everton en el Francisco Sánchez Rumoroso, resultado que dejaron a los ‘piratas’ con una ventaja de nueve puntos en la cima del Campeonato Nacional.

Nuevo tropiezo de los universitarios que, ya hace unos días, habían caído sorpresivamente ante Cobresal en el Estadio Nacional: “es una derrota que no esperábamos, un golpe duro. Creo que en el campo fuimos superiores, pero no lo pudimos aprovechar”, sostuvo Lucas Di Yorio tras el encuentro de este domingo.

“A veces creo que falta por ahí el último pase, a veces falta la definición. A veces no tenemos suerte, hay jugadas muy claras, por ahí como la de Fabián (Hormazábal), que a cualquier equipo es gol y hoy con nosotros no quiso entrar”, complementó el delantero argentino.

Insistió en que “hay situaciones en las que por ahí se hacen las cosas bien y la pelota no entra. Entonces hay que seguir trabajando porque hay que achicar ese margen de error al máximo”, aseguró.

Cerró asegurando que no se bajarán de la lucha por la corona de la Liga de Primera: “respecto al campeonato, todavía quedan fechas, así que vamos a pelear hasta el final. No vamos a bajar los brazos, es lo que queremos”, finalizó Lucas Di Yorio.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad