La U no se quiere bajar de la pelea por el título

Universidad de Chile perdió este domingo ante el Audax Italiano, y más tarde, Coquimbo Unido derrotó a Everton en el Francisco Sánchez Rumoroso, resultado que dejaron a los ‘piratas’ con una ventaja de nueve puntos en la cima del Campeonato Nacional.

Nuevo tropiezo de los universitarios que, ya hace unos días, habían caído sorpresivamente ante Cobresal en el Estadio Nacional: “es una derrota que no esperábamos, un golpe duro. Creo que en el campo fuimos superiores, pero no lo pudimos aprovechar”, sostuvo Lucas Di Yorio tras el encuentro de este domingo.

“A veces creo que falta por ahí el último pase, a veces falta la definición. A veces no tenemos suerte, hay jugadas muy claras, por ahí como la de Fabián (Hormazábal), que a cualquier equipo es gol y hoy con nosotros no quiso entrar”, complementó el delantero argentino.

Insistió en que “hay situaciones en las que por ahí se hacen las cosas bien y la pelota no entra. Entonces hay que seguir trabajando porque hay que achicar ese margen de error al máximo”, aseguró.

Cerró asegurando que no se bajarán de la lucha por la corona de la Liga de Primera: “respecto al campeonato, todavía quedan fechas, así que vamos a pelear hasta el final. No vamos a bajar los brazos, es lo que queremos”, finalizó Lucas Di Yorio.