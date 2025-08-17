Universidad de Chile fue sorprendida este domingo en el Estadio Nacional y sufrió una derrota 3-1 ante Audax Italiano por la fecha 20 del Campeonato Nacional 2025.

ADN.CL estuvo presente en el recinto de Ñuñoa y acá te contamos lo que no se vio por TV.

Ambiente tranquilo en Ñuñoa... en la previa

A diferencia del partido con Unión Española, donde los hinchas azules fueron bastante más hostiles con los forasteros, los itálicos que llegaron a Ñuñoa fueron, dentro de todo, bien recibidos, con varios intercambiando saludos a través de la reja que separa la tribuna lateral de la Marquesina.

Azul Azul toma medidas

En el último encuentro de local, hubo incidentes entre fanáticos de la U y Carabineros luego que algunos intentaron pasarse de la galería Norte a la Andes. Ahora, la dirigencia azul dispuso de rejas que separan por varios metros ambas tribunas, apuntando a evitar problemas mayores.

Ovación para Eduardo Vargas

Pese a su frustrado arribo a la U, los hinchas no olvidan su decisivo aporte al club en la Copa Sudamericana 2011 y tanto cuando salió a calentar como cuando fue anunciado en la formación de Audax Italiano, “Turboman” se llevó gran parte de los aplausos.

El delantero terminó haciendo pesar la ley del ex y no festejó cuando anotó el 2-0, pidiendo perdón luego de su aparición exitosa en el ataque floridano.

Eso sí, la buena onda se acabó cuando fue reemplazado, pues las pifias no se hicieron esperar en Ñuñoa.

Frustrado minuto de silencio

En la previa al encuentro, se dispuso de un homenaje al fallecido futbolista Bastian Farias, quien murió la madrugada del viernes tras el disparo de un funcionario policial de franco.

El ex jugador defendía a Lautaro de Buin, pero tuvo un paso por la U desde la sub 8 a la sub 11. Sin embargo, no se respetó demasiado el minuto de silencio.

No aprenden

Apenas transcurridos 10 minutos, la barra brava de los azules lanzó bombas de humo y ruido en el codo sur, a pocos metros de Gabriel Castellón. Todo en protesta de lo que, acusan, son derechos de admisión mal aplicados contra algunos de sus integrantes y las decisiones del OS13 de Carabineros.

Para peor, luego lanzaron una bengala encendida a la pista de atletismo y prendieron una fogata durante gran parte del primer tiempo. Por todo lo anterior, además, no hubo bombo ni coordinación para los cánticos azules en Ñuñoa.

Nada que reclamar

La euforia llegó al Nacional luego que Di Yorio cayó aparatosamente en el área itálica. Sin embargo, en medio de los reclamos visitantes, que entre otras cosas le significó una amarilla al Leo Valencia, el VAR llamó a Piero Maza, quien finalmente desestimó la sanción del penal, pues no había choque sobre el atacante de la U.

La ambulancia se movió para nada

A pocos minutos del segundo tiempo, el defensa Cristóbal Muñoz se lesionó en el Nacional, en una posible rotura del tendón de Aquiles.

Ante la situación de emergencia, la ambulancia dio la vuelta a la cancha para llevarse al jugador, pero finalmente optaron por llevárselo a camarines para evaluar su situación médica.

Poblete descompuso todo

El multifacético volante azul salió lesionado por problemas en su pierna derecha y, a partir de ahí, en los ajustes en la zaga, la U terminó permitiendo la intervención ofensiva de los atacantes itálicos para un rápido 2-0 en menos de cinco minutos.

La furia de Juan José Ribera

El descuento de la U llegó tras un contragolpe en que Lucas Assadi logró encontrar en el centro a Di Yorio, sin que los defensores itálicos pudieran cerrar a tiempo.

Ante el mal retroceso de su equipo, Juan José Ribera lanzó una botella al piso extetriorizando su enojo por el tanto recibido.

Audax aplicó todos los trucos

Esteban Matus salió en camilla durante los descuentos, acusando una lesión. Sin embargo, tras darse toda la vuelta por el codo sur, pudo entrar a la cancha.

Todo en un cuadro azul que encerró a su rival en pos del empate, pero terminó sufriendo el 3-1 tras el contragolpe de Leonardo Valencia.