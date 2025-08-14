;

Muere a los 81 años el empresario Gerardo Arteaga, fundador de Fantasilandia, Mundo Mágico y Happyland

Su impulso transformó la industria del entretenimiento y marcó a generaciones con atracciones que se convirtieron en símbolos de alegría familiar.

Martín Neut

Gerardo Arteaga, fundador de Fantasilandia, Mundo Mágico y Happyland

Gerardo Arteaga, fundador de Fantasilandia, Mundo Mágico y Happyland / Agencia UNO

El empresario Gerardo Arteaga Oehninger, fundador de los parques Fantasilandia, Mundo Mágico y Happyland, falleció este jueves a los 81 años.

Su familia confirmó la noticia mediante un comunicado, destacando que “Gerardo deja una huella imborrable en la historia del entretenimiento nacional”.

El escrito agrega que “su visión emprendedora y pasión por entregar alegría a personas de todas las edades transformaron a Fantasilandia, como también a Happyland, en íconos de la diversión familiar, marcando a varias generaciones con momentos inolvidables”.

Fantasilandia, inaugurada en enero de 1978 tras un viaje a Brasil que inspiró a Arteaga, comenzó con ocho juegos y con los años sumó atracciones emblemáticas como Xtreme Fall y la montaña rusa Raptor.

Por su parte, Mundo Mágico operó durante 17 años y se convirtió en un referente de los años 80 y 90 antes de cerrar en la década del 2000.

Además de su labor en el entretenimiento, Arteaga fue empresario agrícola, exportador de frutas y ejerció como vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura y dirigente de la Cámara de Comercio de Santiago.

