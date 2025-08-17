;

Chocaron y cayeron por un barranco de 200 metros: revelan nuevos detalles de la trágica muerte de pareja de youtubers

Matthew Peter Yeomans y Stacey Tourout exploraban el mundo e incluso visitaron las Torres del Paine en Chile. Su aventura terminó con un accidente en Canadá.

Javier Méndez

Hace algunos días, el mundo de las redes sociales recibió una triste noticia: una pareja de youtubers perdió la vida en un trágico accidente vehicular en Canadá.

El incidente involucró a Matthew Peter Yeomans y Stacey Tourout, quienes mantenían una relación amorosa y eran los responsables del canal Toyota World Runneras, que contaba con más de 200 mil suscriptores en la plataforma.

ADN

Los detalles del hecho fueron escasos al principio, pero se fueron aclarando con el paso de los días.

Según los informes, el todoterreno en el que se trasladaban cayó por un barranco de 200 metros en un área remota de la región de West Kootenay en Columbia Británica.

Al llegar a la escena, los rescatistas de los servicios de emergencia encontraron a Tourout todavía consciente con “una lesión grave en la cabeza”, dijo Mark Jennings-Bates de Kaslo Search and Rescue.

“Ella no se dio cuenta de lo herida que estaba”, señaló la misma voz. La mujer fue trasladada a un hospital y perdió la vida esa misma noche, pese a los esfuerzos médicos.

En cuanto a Yeomans, este resultó expulsado del vehículo y ya no tenía signos vitales cuando llegó la ayuda.

Aunque la zona por la que se desplazaban estaba rodeada de árboles, el incidente ocurrió precisamente en un sector despejado. “En cualquier otro lugar, habrían sido atrapados por los árboles, tal vez se habrían lastimado un poco”, describió Jenning-Bates.

“Están juntos para siempre, como sabíamos que siempre estarían”, escribió la madre de Toutour al despedirlos en redes sociales.

El año pasado la pareja visitó Chile y se vio maravillada por los paisajes del Parque Nacional Torres del Paine. Las postales quedaron plasmadas en su cuenta de Instagram.

