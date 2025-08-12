“Están juntos para siempre”: muere conocida pareja de influencers en trágico accidente automovilístico

El mundo de las redes sociales recibió una lamentable noticia.

Recientemente se confirmó la muerte de una pareja de influencers, conocida por su canal de viajes Toyota World Runners.

Todo se trata de Stacey Tourout y Matthew Yeomans, dos jóvenes que tenían 200 mil suscriptores y retrataban sus aventuras por diversos puntos de América.

Según la información que se maneja, ambos fallecieron después de un accidente de su todoterreno en el interior de Columbia Británica, Canadá.

El accidente ocurrió el pasado jueves 7 de agosto por la tarde, según la Canadian Broadcasting Corporation (CBC). La situación también fue confirmada por familiares y amigos.

Hasta el lugar del incidente se trasladaron diversos equipos de emergencia.

“A su llegada, el equipo localizó a una persona sin signos vitales y a una segunda persona, encontrada lejos del lugar del accidente, que estaba desorientada y sufría heridas graves”, detallaron desde Kaslo Search and Rescue (SAR).

“La persona herida fue estabilizada y trasladada al Hospital Nakusp, donde lamentablemente falleció más tarde esa noche”, se lee en un comunicado.

El proceso para ayudarlos no fue sencillo: era un lugar remoto, a gran altitud y, como ya era tarde, la luz del sol no acompañaba.

“Por favor, manténganos a nosotros y a ellos en sus pensamientos y oraciones mientras navegamos por este devastador final de una increíble historia de amor. Están juntos para siempre como sabíamos que siempre estarían”, escribió la madre de Toutour, Colleen, en una publicación en Facebook.