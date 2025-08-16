;

“Un hombre de notable talento”: muere actor de “House of Cards” y “Sex and the City”

El artista falleció en Nueva York debido a una enfermedad cardiovascular arterioesclerótica.

Javier Méndez

Esta semana se informó la muerte de un reconocido actor estadounidense a los 80 años de edad.

Todo se trata de Dan Ziskie, intérprete con un amplio historial en los sets de grabación.

Según anunció su familia recientemente, el artista falleció el pasado 21 de julio debido a una enfermedad cardiovascular arterioesclerótica. Vivía en Nueva York.

ADN

Dan era un hombre de notable talento y un agudo observador de la vida”, se lee en el comunicado.

“Era tan vibrante y multifacético como los personajes que interpretó en el escenario y la pantalla”, sumaron sobre el nativo de la ciudad de Detroit.

Probablemente, aquellos fanáticos de las series de televisión lo recordarán por su papel como el vicepresidente Jim Mathews en House of Cards de Netflix entre los años 2013 y 2017.

Eso sí, su rostro también apareció en otras ficciones como Gotham, The Blacklist, The Good Wife, Gossip Girl, La Ley y el Orden y Sex and the City.

ADN

Jim Mathews en House of Cards.

