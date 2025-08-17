Carrera por La Moneda: Kast se mantiene liderazgo, pero Jara acorta distancia, según Cadem

La última encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la tercera semana de agosto, mostró que José Antonio Kast continúa liderando las preferencias presidenciales en primera vuelta con un 29% de apoyo, registrando un alza de un punto respecto a la medición anterior.

Sin embargo, la principal novedad es el crecimiento sostenido de Jeannette Jara, quien alcanza un 25%, a solo cuatro puntos del abanderado republicano, pese a retroceder un punto en la última semana.

Agencia Uno Ampliar

En tercer lugar se ubica Evelyn Matthei con un 14% de respaldo, cayendo dos puntos y quedando más rezagada en la carrera. Más atrás aparecen Franco Parisi con un 12%, Johannes Kaiser con un 7% (+2), Harold Mayne-Nicholls y Marco Enríquez-Ominami con un 1% cada uno, y Eduardo Artés sin menciones significativas. Un 11% de los encuestados afirmó que no votaría, no sabe o no responde.

En la medición de preferencia espontánea, Kast obtiene un 27%, seguido de cerca por Jara con 25%. Evelyn Matthei marca un 12%, Franco Parisi un 11% y Johannes Kaiser un 6%. Un 16% se declara indeciso o fuera del escenario electoral.

El sondeo también reflejó un retroceso en la evaluación del Gobierno: solo un 32% aprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric, tres puntos menos que la semana pasada, mientras que la desaprobación subió a 66% (+4).