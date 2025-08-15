Secuestro de empresario en Quilicura: detienen a cuatro nuevos sospechosos y total de aprehendidos llega a diez

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía informó la detención de cuatro nuevos sospechosos vinculados al secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani, ocurrido el 7 de agosto en Quilicura. Con estas capturas, el caso suma diez aprehendidos.

De acuerdo con los antecedentes, la víctima fue abordada a las 10:40 horas a la salida de la empresa Ceroplas y forzada a subir a un vehículo. Los captores exigieron un rescate y, tras el pago de $80 millones, el empresario fue liberado y ubicado al día siguiente en Puente Alto.

Las diligencias iniciales derivaron en la captura de seis personas de nacionalidad extranjera: dos mujeres venezolanas —una de 16 años— y cuatro hombres, tres venezolanos y un ciudadano colombiano de 15 años. En la audiencia de formalización, se les imputaron secuestro extorsivo, receptación de vehículo y especies, tenencia de arma de fuego prohibida y de municiones.

El tribunal decretó prisión preventiva para tres imputados venezolanos. Los dos adolescentes quedaron con internación provisoria y el ciudadano colombiano adulto quedó sujeto a arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.

Nuevas detenciones y pasos procesales

El fiscal Jorge Carmona informó que otras dos personas fueron detenidas por el OS9 de Carabineros el jueves, y pasarán a control de detención el sábado 16 de agosto. Este viernes se concretaron dos aprehensiones adicionales, cuyos detenidos también serán puestos a disposición del tribunal en la misma jornada.

Según la Fiscalía, los cuatro recién detenidos serán imputados, al menos, por el delito de secuestro extorsivo. Las indagatorias continúan para establecer roles, vínculos entre los participantes y eventuales conexiones con otros hechos delictuales.

La causa permanece a cargo de ECOH y del OS9, que mantienen diligencias de análisis de comunicaciones, levantamiento de registros y trazabilidad de los vehículos utilizados, con el objetivo de robustecer la teoría del caso de cara a futuras audiencias.