La desesperación está instalada en Independiente de Avellaneda. Tras jugar un buen primer semestre, el ‘Rojo’ literalmente desapareció y Julio Vaccari, su entrenador, está contra las cuerdas.

El cuadro trasandino acumula siete partidos sin conocer la victoria, y entre ellos estuvo la caída ante la Universidad de Chile por los 8vos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Obligados a ganar en Buenos Aires para intentar dar vuelta la llave ante los azules, este sábado el ‘Rojo’ volvió a perder, ahora ante Vélez por la Liga Profesional Argentina, lo que llevó a Vaccari a lanzar varias frases “irónicas” respecto al duelo ante los azules de la próxima semana.

“El miércoles hay que ganar, porque en el fútbol mandan los resultados. No hay que mejorar nada futbolístico. Hay que ganar, hacer trampa, buscar la manera de meter la pelota como sea, porque no sirve nada todo lo otro”, dijo.

No contento con eso, insistió en que “no sé, meter un gol con la mano, como sea. En el fútbol mandan los resultados, no hay camino, no hay manera, eso no se evalúa”, complementó el entrenador.

Independiente y Universidad de Chile se verán las caras el próximo miércoles 20 de agosto, desde las 20:30 horas, por la revancha de 8vos de final de Copa Sudamericana.